Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках"
Эксперт: США при Байдене не допустят расследования взрывов на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США при Джо Байдене не допустят расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", оно может произойти только при смене президента в случае заинтересованности нового главы государства, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
"Белый дом в свое время уже заявил, что вся фабула этой истории, изложенная Сеймуром Хершем, является выдумкой от начала до конца. И больше к этой проблеме администрация Байдена не возвращалась… Администрация Байдена заниматься этим вопросом не будет, она ушла в глухую оборону", - заявил Васильев.
При этом эксперт не исключил, что утечки, на которые в своем расследовании опирался Херш, "были в какой-то мере санкционированы администрацией (США) для того, чтобы все поняли, что шутить с США бесполезно", и чтобы "показать союзникам, насколько далеко способны зайти США". "С моей точки зрения, Европе показали ее новую энергетическую реальность… США действительно пытаются оставить Европу без дешевых энергоносителей и тем самым опустить конкурентноспособность европейской экономики", - отметил эксперт.
По словам Васильева, единственный вопрос, на который в этой истории нет ответа, – уничтожены ли Вашингтоном улики, документы и архивы по этому делу или они надежно засекречены, тогда остается некий шанс того, что они будут раскрыты. В 1970-е годы, после Уотегейтского скандала, был период, когда в США началась реформа разведывательных служб – тогда множество секретных документов были рассекречены, напомнил эксперт.
"Допустим, следующим президентом станет Дональд Трамп. Заинтересован он в подобном расследовании или нет? Навскидку – возможно, заинтересован. Он вполне может инициировать такое расследование, потому что их отношения с Байденом уже похожи на ведение военных действий. Он вполне может это использовать", - отметил политолог.
В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.