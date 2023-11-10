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Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.11.2023
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20:45 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vzryv-1908777179.html
Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках"
Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.11.2023
Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках"
США при Джо Байдене не допустят расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", оно может произойти только при смене президента в случае... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:45
2023-11-10T20:45
в мире
сша
германия
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джо байден
сеймур херш
владимир василев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США при Джо Байдене не допустят расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", оно может произойти только при смене президента в случае заинтересованности нового главы государства, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. "Белый дом в свое время уже заявил, что вся фабула этой истории, изложенная Сеймуром Хершем, является выдумкой от начала до конца. И больше к этой проблеме администрация Байдена не возвращалась… Администрация Байдена заниматься этим вопросом не будет, она ушла в глухую оборону", - заявил Васильев. При этом эксперт не исключил, что утечки, на которые в своем расследовании опирался Херш, "были в какой-то мере санкционированы администрацией (США) для того, чтобы все поняли, что шутить с США бесполезно", и чтобы "показать союзникам, насколько далеко способны зайти США". "С моей точки зрения, Европе показали ее новую энергетическую реальность… США действительно пытаются оставить Европу без дешевых энергоносителей и тем самым опустить конкурентноспособность европейской экономики", - отметил эксперт. По словам Васильева, единственный вопрос, на который в этой истории нет ответа, – уничтожены ли Вашингтоном улики, документы и архивы по этому делу или они надежно засекречены, тогда остается некий шанс того, что они будут раскрыты. В 1970-е годы, после Уотегейтского скандала, был период, когда в США началась реформа разведывательных служб – тогда множество секретных документов были рассекречены, напомнил эксперт. "Допустим, следующим президентом станет Дональд Трамп. Заинтересован он в подобном расследовании или нет? Навскидку – возможно, заинтересован. Он вполне может инициировать такое расследование, потому что их отношения с Байденом уже похожи на ведение военных действий. Он вполне может это использовать", - отметил политолог. Что касается расследования Германии, Дании и Швеции, то "это бесполезное дело – все, что можно было сделать (для расследования), можно было сделать только по горячим следам", отметил американист. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
https://ria.ru/20231110/rassledovanie-1908641247.html
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в мире, сша, германия, дания, джо байден, сеймур херш, владимир василев, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Германия, Дания, Джо Байден, Сеймур Херш, Владимир Василев, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках"

Эксперт: США при Байдене не допустят расследования взрывов на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США при Джо Байдене не допустят расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", оно может произойти только при смене президента в случае заинтересованности нового главы государства, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
"Белый дом в свое время уже заявил, что вся фабула этой истории, изложенная Сеймуром Хершем, является выдумкой от начала до конца. И больше к этой проблеме администрация Байдена не возвращалась… Администрация Байдена заниматься этим вопросом не будет, она ушла в глухую оборону", - заявил Васильев.
При этом эксперт не исключил, что утечки, на которые в своем расследовании опирался Херш, "были в какой-то мере санкционированы администрацией (США) для того, чтобы все поняли, что шутить с США бесполезно", и чтобы "показать союзникам, насколько далеко способны зайти США". "С моей точки зрения, Европе показали ее новую энергетическую реальность… США действительно пытаются оставить Европу без дешевых энергоносителей и тем самым опустить конкурентноспособность европейской экономики", - отметил эксперт.
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По словам Васильева, единственный вопрос, на который в этой истории нет ответа, – уничтожены ли Вашингтоном улики, документы и архивы по этому делу или они надежно засекречены, тогда остается некий шанс того, что они будут раскрыты. В 1970-е годы, после Уотегейтского скандала, был период, когда в США началась реформа разведывательных служб – тогда множество секретных документов были рассекречены, напомнил эксперт.
"Допустим, следующим президентом станет Дональд Трамп. Заинтересован он в подобном расследовании или нет? Навскидку – возможно, заинтересован. Он вполне может инициировать такое расследование, потому что их отношения с Байденом уже похожи на ведение военных действий. Он вполне может это использовать", - отметил политолог.
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Что касается расследования Германии, Дании и Швеции, то "это бесполезное дело – все, что можно было сделать (для расследования), можно было сделать только по горячим следам", отметил американист.
В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
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