https://ria.ru/20231110/vystavka-1908761535.html
Выставка "Искусство — язык мира" открылась в Ростовской области
Выставка "Искусство — язык мира" открылась в Ростовской области - РИА Новости, 10.11.2023
Выставка "Искусство — язык мира" открылась в Ростовской области
Выставка картин современных российских художников, чьи работы безвозмездно передадут в социальные учреждения ЛНР, открылась в пятницу в ростовском... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:01
2023-11-10T19:01
2023-11-10T19:04
ростовская область
ростовская область
россия
луганская народная республика
александр шолохов
госдума рф
патриот
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Выставка картин современных российских художников, чьи работы безвозмездно передадут в социальные учреждения ЛНР, открылась в пятницу в ростовском "Шолохов-Центре", сообщает правительство Ростовской области. Фонд воспитания и культурного развития молодежи "Патриот" совместно с арт-галереей "Венец" при поддержке первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре Александра Шолохова, депутата Госдумы РФ Ларисы Тутовой реализует благотворительный культурный проект "Искусство - язык мира". На протяжении долгого времени арт-галерея "Венец" собирала произведения искусства, картины именитых российских художников для благотворительных целей. Проект объединяет более 100 работ мастеров из разных регионов страны. Уже на следующей неделе картины будут безвозмездно и на постоянной основе переданы министерству образования и науки ЛНР, а далее - в социальные учреждения. "Сегодня, 10 ноября, в выставочно-просветительском отделе "Шолохов-Центр" Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова состоялось мероприятие, посвященное проекту", - говорится в сообщении. По словам Тутовой, искусство на протяжении веков играет роль в объединении мира, делая его лучше и чище, воспевая природу, мир и любовь. "Настоящее искусство гуманно по своей природе, оно является тем языком, который понятен всем, независимо от расы, возраста и пола, политических предпочтений. В наше время эта аксиома остается вечной и жизнеутверждающей. Участники проекта "Искусство – язык мира". своим творчеством стараются приблизить мир, хотят сделать так, чтобы всем, кто будет видеть эти картины, стало немного радостней и спокойнее", - сказала она. Замминистра культуры Ростовской области Полина Конышева, в свою очередь, подчеркнула, что это событие - большой вклад в развитие многогранной культуры. "Язык мира: для всех нас сегодня это звучит очень остро, очень волнительно. Большую работу сделали все, кто причастен к этому проекту и особенно художники, которые вложили частицу себя во имя важной гуманитарной миссии", - отметила она. Одна из целей проекта - посредством передачи картин в дар учреждением новых регионов способствовать возвращению жителей в культурное поле России, содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Презентация проекта "Искусство – язык мира" состоялась 25 октября в Москве в Доме Пашкова.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907482843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, луганская народная республика, александр шолохов, госдума рф, патриот
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Луганская Народная Республика, Александр Шолохов, Госдума РФ, Патриот
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Выставка картин современных российских художников, чьи работы безвозмездно передадут в социальные учреждения ЛНР, открылась в пятницу в ростовском "Шолохов-Центре", сообщает правительство Ростовской области.
Фонд воспитания и культурного развития молодежи "Патриот
" совместно с арт-галереей "Венец" при поддержке первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ
по культуре Александра Шолохова
, депутата Госдумы РФ Ларисы Тутовой реализует благотворительный культурный проект "Искусство - язык мира".
На протяжении долгого времени арт-галерея "Венец" собирала произведения искусства, картины именитых российских художников для благотворительных целей. Проект объединяет более 100 работ мастеров из разных регионов страны. Уже на следующей неделе картины будут безвозмездно и на постоянной основе переданы министерству образования и науки ЛНР, а далее - в социальные учреждения.
«
"Сегодня, 10 ноября, в выставочно-просветительском отделе "Шолохов-Центр" Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова состоялось мероприятие, посвященное проекту", - говорится в сообщении.
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По словам Тутовой, искусство на протяжении веков играет роль в объединении мира, делая его лучше и чище, воспевая природу, мир и любовь. "Настоящее искусство гуманно по своей природе, оно является тем языком, который понятен всем, независимо от расы, возраста и пола, политических предпочтений. В наше время эта аксиома остается вечной и жизнеутверждающей. Участники проекта "Искусство – язык мира". своим творчеством стараются приблизить мир, хотят сделать так, чтобы всем, кто будет видеть эти картины, стало немного радостней и спокойнее", - сказала она.
Замминистра культуры Ростовской области Полина Конышева, в свою очередь, подчеркнула, что это событие - большой вклад в развитие многогранной культуры. "Язык мира: для всех нас сегодня это звучит очень остро, очень волнительно. Большую работу сделали все, кто причастен к этому проекту и особенно художники, которые вложили частицу себя во имя важной гуманитарной миссии", - отметила она.
Одна из целей проекта - посредством передачи картин в дар учреждением новых регионов способствовать возвращению жителей в культурное поле России, содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Презентация проекта "Искусство – язык мира" состоялась 25 октября в Москве
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