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Посла Израиля вызвали в МИД ЮАР на фоне высказываний о конфликте в Газе

Посла Израиля вызвали в МИД ЮАР на фоне высказываний о конфликте в Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Посла Израиля вызвали в МИД ЮАР на фоне высказываний о конфликте в Газе

Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что вызвало в четверг посла Израиля в ЮАР Элиава Белоцерковского для обсуждения его высказываний о военных действиях... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:24

2023-11-10T18:24

2023-11-10T18:24

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ЙОХАННЕСБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что вызвало в четверг посла Израиля в ЮАР Элиава Белоцерковского для обсуждения его высказываний о военных действиях Израиля в секторе Газа. "В четверг 9 ноября 2023 года Департамент международных отношений и сотрудничества (DIRCO) вызвал посла Израиля в Южной Африке Элиава Белоцерковского, чтобы обсудить недавние ...высказывания посла в связи с разворачивающимся израильско-палестинским конфликтом", -говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечает МИД ЮАР со ссылкой на гендиректора ведомства Зейна Дангора, ведомство призвало посла Израиля вести себя в рамках Венской конвенции, а также донести до Израиля обеспокоенность правительства ЮАР по поводу событий в секторе Газа. Ранее министр при канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени сообщала, что правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов, находящихся в Тель-Авиве, для консультаций в связи с ситуацией в секторе Газа. Власти ЮАР также призвали Израиль выполнять свои обязательства в рамках международного права и обеспечить защиту мирных жителей на фоне военных действий в секторе Газа. Как отметила министр, кабинет министров также принял к сведению продолжающиеся пренебрежительные высказывания посла Израиля в ЮАР в адрес тех, "кто выступает против зверств и геноцида израильского правительства". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильско

https://ria.ru/20231110/khamas-1908728690.html

https://ria.ru/20231110/pogibshie-1908706128.html

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в мире, израиль, юар, россия, владимир путин, оон, хамас