https://ria.ru/20231110/vvp-1908627543.html

Решетников: рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне трех процентов

Решетников: рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне трех процентов - РИА Новости, 10.11.2023

Решетников: рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне трех процентов

Рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне трех процентов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совместном заседании ведомства и... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:42

2023-11-10T12:42

2023-11-10T14:34

россия

экономика

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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БРЕСТ, 10 ноя — РИА Новости. Рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне трех процентов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совместном заседании ведомства и Минэкономики Белоруссии."Наши экономики не просто устояли, но по многим показателями мы выходим на рекордные цифры. Действительно, это касается и роста наших экономик тоже — по этому году ожидаем рост экономики России на три процента. Это очень хорошие цифры, это выше наших даже августовских оценок", — сказал он.Министр отметил, что рост экономики сопровождается повышением реальных доходов населения, промышленности, в частности обрабатывающей, инвестиций. "Перед нами стоит общая задача, чтобы эти тенденции закрепились, чтобы следующий год тоже был сильным", — добавил Решетников.Он также указал, что взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией в прошлом году вырос на 14 процентов, а за девять месяцев этого — еще на 11 процентов. Решетников рассказал, что Москва стала ключевым поставщиком по многим позициям, а также увеличила импорт из соседней республики. По его словам, в частности, Россия покупает готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью: машиностроительное оборудование, сельхозтехнику, изделия из черных металлов, шины. Решетников подчеркнул, что успехи в товарообороте основаны на глубокой кооперации промышленных предприятий двух стран."Динамика в торговле подкрепляется динамикой инвестиционного сотрудничества. За первое полугодие российские инвестиции в белорусскую экономику выросли на треть к прошлому году. Инвестиционная активность позволяет наращивать и развивать кооперационные проекты", — также сказал глава ведомства.В начале ноября президент Владимир Путин указывал, что экономика России может вырасти на три процента.На этой неделе ЦБ сообщил, что рост ВВП в третьем квартале составил 5,1% в годовом выражении.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8 процента.

https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907489918.html

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россия, экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)