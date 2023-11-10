"Бери пистолет и сделай это". В США обратились к военным из-за Зеленского
Риттер: генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы не потерять Одессу
© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал украинским генералам сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся за Киевом территории. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media.
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"Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента", — сказал офицер.
Как заявил Риттер, свержение киевского правительства могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.