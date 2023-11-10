Рейтинг@Mail.ru
"Бери пистолет и сделай это". В США обратились к военным из-за Зеленского - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vsu-1908726441.html
"Бери пистолет и сделай это". В США обратились к военным из-за Зеленского
"Бери пистолет и сделай это". В США обратились к военным из-за Зеленского - РИА Новости, 10.11.2023
"Бери пистолет и сделай это". В США обратились к военным из-за Зеленского
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал украинским генералам сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:24
2023-11-10T17:24
политика
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
валерий залужный
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал украинским генералам сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся за Киевом территории. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media."Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента", — сказал офицер.Как заявил Риттер, свержение киевского правительства могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908692905.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Бери пистолет и сделай это". В США обратились к военным из-за Зеленского

Риттер: генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы не потерять Одессу

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал украинским генералам сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся за Киевом территории. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media.
«
"Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента", — сказал офицер.
Как заявил Риттер, свержение киевского правительства могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена
15:43
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала