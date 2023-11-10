https://ria.ru/20231110/vsu-1908586295.html
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный - РИА Новости, 10.11.2023
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный
В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:34
2023-11-10T10:34
2023-11-10T10:34
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России. "Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключенные - 80% с моего призыва, с нашей роты", - рассказал пленный Виталий Гурин. Сам он, по его словам, был осужден за кражу видеомагнитофона из квартиры. При этом на теле пленного видна татуировка с орлом и свастикой.
https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный
Пленный: многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России.
"Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключенные - 80% с моего призыва, с нашей роты", - рассказал пленный Виталий Гурин.
Сам он, по его словам, был осужден за кражу видеомагнитофона из квартиры. При этом на теле пленного видна татуировка с орлом и свастикой.
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками