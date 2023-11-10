Рейтинг@Mail.ru
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vsu-1908586295.html
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный - РИА Новости, 10.11.2023
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный
В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:34
2023-11-10T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России. "Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключенные - 80% с моего призыва, с нашей роты", - рассказал пленный Виталий Гурин. Сам он, по его словам, был осужден за кражу видеомагнитофона из квартиры. При этом на теле пленного видна татуировка с орлом и свастикой.
https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный

Пленный: многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России.
"Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключенные - 80% с моего призыва, с нашей роты", - рассказал пленный Виталий Гурин.
Сам он, по его словам, был осужден за кражу видеомагнитофона из квартиры. При этом на теле пленного видна татуировка с орлом и свастикой.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Пленный рассказал, как военных ВСУ на передовой снабжают наркотиками
28 октября, 11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала