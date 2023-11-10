https://ria.ru/20231110/vsu-1908586295.html

Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный

Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный - РИА Новости, 10.11.2023

Во многих подразделениях ВСУ большинство — заключенные, рассказал пленный

В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:34

2023-11-10T10:34

2023-11-10T10:34

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В ряде подразделений ВСУ до 80% личного состава составляют бывшие заключенные, заявил украинский военнопленный в видеоролике Минобороны России. "Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключенные - 80% с моего призыва, с нашей роты", - рассказал пленный Виталий Гурин. Сам он, по его словам, был осужден за кражу видеомагнитофона из квартиры. При этом на теле пленного видна татуировка с орлом и свастикой.

https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр