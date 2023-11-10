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"Кидают на смерть": боевики ВСУ записали отчаянное обращение
"Кидают на смерть": боевики ВСУ записали отчаянное обращение - РИА Новости, 10.11.2023
"Кидают на смерть": боевики ВСУ записали отчаянное обращение
Трое солдат ВСУ записали видеообращение, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, командиры "кидают солдат на смерть" и занимаются... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T04:11
2023-11-10T04:11
2023-11-10T11:53
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Трое солдат ВСУ записали видеообращение, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, командиры "кидают солдат на смерть" и занимаются вымогательством, соответствующий видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na."С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это все, что осталось от роты, больше нет никого", — пожаловался автор видео, которое, как гласит подпись, было записано под Донецком.По словам военнослужащего, у солдат нет необходимого обеспечения, имеет место повсеместное вымогательство, личному составу приходится самим покупать даже лекарства, а командование не желает слышать об этом."С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдает преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", — посетовал военный.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, TikTok, НАТО
"Кидают на смерть": боевики ВСУ записали отчаянное обращение
Боевики ВСУ пожаловались, что в их роте осталось три человека
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Трое солдат ВСУ записали видеообращение, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, командиры "кидают солдат на смерть" и занимаются вымогательством, соответствующий видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na.
"С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это все, что осталось от роты, больше нет никого", — пожаловался автор видео, которое, как гласит подпись, было записано под Донецком.
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По словам военнослужащего, у солдат нет необходимого обеспечения, имеет место повсеместное вымогательство, личному составу приходится самим покупать даже лекарства, а командование не желает слышать об этом.
«
"С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдает преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", — посетовал военный.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин
, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.
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