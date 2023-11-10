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Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова - РИА Новости, 10.11.2023
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13:41 10.11.2023 (обновлено: 13:55 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/vstrecha-1908650440.html
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова - РИА Новости, 10.11.2023
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова
Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в российской столице, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:41
2023-11-10T13:55
россия
москва
ереван
армения
азербайджан
михаил галузин
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в российской столице, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации двусторонних отношений, подписания мирного договора. Эта наша готовность неизменна. Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то мы своевременно об этом объявим", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html
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россия, москва, ереван, армения, азербайджан, михаил галузин, в мире
Россия, Москва, Ереван, Армения, Азербайджан, Михаил Галузин, В мире
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова

Галузин: Москва готова организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в российской столице, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации двусторонних отношений, подписания мирного договора. Эта наша готовность неизменна. Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то мы своевременно об этом объявим", - сказал он журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения договора Баку и Еревана
25 октября, 12:29
 
РоссияМоскваЕреванАрменияАзербайджанМихаил ГалузинВ мире
 
 
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