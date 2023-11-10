https://ria.ru/20231110/vstrecha-1908650440.html

Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова

Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова - РИА Новости, 10.11.2023

Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова

Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в российской столице, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:41

2023-11-10T13:41

2023-11-10T13:55

россия

москва

ереван

армения

азербайджан

михаил галузин

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в российской столице, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации двусторонних отношений, подписания мирного договора. Эта наша готовность неизменна. Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то мы своевременно об этом объявим", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html

россия

москва

ереван

армения

азербайджан

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россия, москва, ереван, армения, азербайджан, михаил галузин, в мире