https://ria.ru/20231110/vstrecha-1908650440.html
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова - РИА Новости, 10.11.2023
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова
Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в российской столице, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:41
2023-11-10T13:41
2023-11-10T13:55
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михаил галузин
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в российской столице, но точной даты пока нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации двусторонних отношений, подписания мирного договора. Эта наша готовность неизменна. Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то мы своевременно об этом объявим", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html
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Россия, Москва, Ереван, Армения, Азербайджан, Михаил Галузин, В мире
Галузин ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова, Мирзояна и Байрамова
Галузин: Москва готова организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана