https://ria.ru/20231110/vpn-1908552731.html

Сенатор попросил Роскомнадзор заблокировать более 50 VPN-сервисов

Сенатор попросил Роскомнадзор заблокировать более 50 VPN-сервисов - РИА Новости, 10.11.2023

Сенатор попросил Роскомнадзор заблокировать более 50 VPN-сервисов

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил РИА Новости, что написал обращение в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:24

2023-11-10T07:24

2023-11-10T07:24

общество

россия

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил РИА Новости, что написал обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, который предоставляет доступ к запрещенным в России ресурсам, например, Instagram* и Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). "Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу Вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и, в случае выявления нарушений, рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствии с положениями Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 29.07.2017 № 276-ФЗ", - написал Шейкин в обращении на имя главы ведомства Андрея Липова (текст документа есть в распоряжении РИА Новости). Сенатор в обращении также напомнил, что российские магазины приложений провели дополнительные проверки соблюдения требований законодательства РФ VPN-сервисами, размещенными на платформах магазинов приложений. "По результатам таких проверок магазинами приложений был исключен ряд VPN-сервисов. В частности, такие сервисы предоставляли доступ к социальным сетям Facebook* и Instagram*, которые запрещены на территории РФ…", - подчеркнул Шейкин, отметив, что список из нарушающего закон 51 VPN-сервиса, среди которых много популярных VPN, "на данный момент доступен к пользованию гражданами". В разговоре с РИА Новости Шейкин подчеркнул, что с 2021 года Роскомнадзор заблокировал уже почти "200 VPN-сервисов, нарушающих законодательство". По его словам, есть "все технические возможности для ограничения работы отдельных приложений, которые позволяют получить доступ к запрещенному на территории страны контенту". "Сейчас наиболее распространенный способ блокировки - это ограничение доступа к серверу VPN по доменному имени или IP-адресу", - объяснил политик.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906168608.html

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общество, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)