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В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве - РИА Новости, 10.11.2023
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13:31 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vorona-1908646770.html
В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве
В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве - РИА Новости, 10.11.2023
В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве
Сотрудники центра реабилитации диких животных спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве в Уфе, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:31
2023-11-10T13:31
уфа
республика башкортостан
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УФА, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники центра реабилитации диких животных спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве в Уфе, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске, сообщил РИА Новости руководитель центра Дмитрий Стрельников. Собеседник рассказал, что дворники санатория "Зеленая роща" заметили птицу, висящую на дереве на уровне пятиэтажного дома, и позвонили спасателям. "Известно, что ворона там висела 4 дня. Люди думали, что она мертвая, сегодня дворники заметили, что птица живая. Мы приехали и сумели сорвать нить, на которой висела ворона. Выяснилось, что птица запуталась левым крылом в медицинской леске", - рассказал Стрельников. Зоологи везут ворону в клинику. "Птица сильно травмирована, предварительно, у нее развилась гематома, а это очень опасно для нее. После осмотра повезем ее в реабилитационный центр диких животных", - рассказал агентству Стрельников.
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уфа
республика башкортостан
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уфа, республика башкортостан
Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве

В Уфе спасли ворону, которая 4 дня провисела на дереве, запутавшись в леске

© Скриншот из видео очевидцевВорона, запутавшаяся в леске в Уфе
Ворона, запутавшаяся в леске в Уфе
© Скриншот из видео очевидцев
Ворона, запутавшаяся в леске в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники центра реабилитации диких животных спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве в Уфе, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске, сообщил РИА Новости руководитель центра Дмитрий Стрельников.
Собеседник рассказал, что дворники санатория "Зеленая роща" заметили птицу, висящую на дереве на уровне пятиэтажного дома, и позвонили спасателям.
"Известно, что ворона там висела 4 дня. Люди думали, что она мертвая, сегодня дворники заметили, что птица живая. Мы приехали и сумели сорвать нить, на которой висела ворона. Выяснилось, что птица запуталась левым крылом в медицинской леске", - рассказал Стрельников.
Зоологи везут ворону в клинику. "Птица сильно травмирована, предварительно, у нее развилась гематома, а это очень опасно для нее. После осмотра повезем ее в реабилитационный центр диких животных", - рассказал агентству Стрельников.
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