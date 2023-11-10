https://ria.ru/20231110/vorona-1908646770.html

В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве

В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве - РИА Новости, 10.11.2023

В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве

Сотрудники центра реабилитации диких животных спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве в Уфе, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:31

2023-11-10T13:31

2023-11-10T13:31

уфа

республика башкортостан

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УФА, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники центра реабилитации диких животных спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве в Уфе, запутавшись крылом в тонкой медицинской леске, сообщил РИА Новости руководитель центра Дмитрий Стрельников. Собеседник рассказал, что дворники санатория "Зеленая роща" заметили птицу, висящую на дереве на уровне пятиэтажного дома, и позвонили спасателям. "Известно, что ворона там висела 4 дня. Люди думали, что она мертвая, сегодня дворники заметили, что птица живая. Мы приехали и сумели сорвать нить, на которой висела ворона. Выяснилось, что птица запуталась левым крылом в медицинской леске", - рассказал Стрельников. Зоологи везут ворону в клинику. "Птица сильно травмирована, предварительно, у нее развилась гематома, а это очень опасно для нее. После осмотра повезем ее в реабилитационный центр диких животных", - рассказал агентству Стрельников.

https://ria.ru/20231108/tigr-1908152905.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уфа, республика башкортостан