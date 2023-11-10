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Песков назвал военных корреспондентов героями - РИА Новости, 10.11.2023
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13:16 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/voenkory-1908640356.html
Песков назвал военных корреспондентов героями
Песков назвал военных корреспондентов героями - РИА Новости, 10.11.2023
Песков назвал военных корреспондентов героями
Военные корреспонденты – герои, они рискуют жизнью не только на передовой, но и дома, об этом свидетельствует произошедшее с военкором Александром Коцем, заявил РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:16
2023-11-10T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Военные корреспонденты – герои, они рискуют жизнью не только на передовой, но и дома, об этом свидетельствует произошедшее с военкором Александром Коцем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Бутырский суд Москвы в четверг отправил под домашний арест Леонида Гутарова, обвиняемого в неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику. "Наши военкоры действительно герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков журналистам. По решению суда Гутарову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками. Защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что их подзащитный учится в вузе и намерен найти работу. Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину. Как уточнял источник РИА Новости, молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей. Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее ему и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров.
https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896526314.html
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безопасность, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков назвал военных корреспондентов героями

Песков: военные корреспонденты рискуют жизнью не только на передовой, но и дома

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Военные корреспонденты – герои, они рискуют жизнью не только на передовой, но и дома, об этом свидетельствует произошедшее с военкором Александром Коцем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Бутырский суд Москвы в четверг отправил под домашний арест Леонида Гутарова, обвиняемого в неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику.
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"Наши военкоры действительно герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков журналистам.
По решению суда Гутарову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками. Защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что их подзащитный учится в вузе и намерен найти работу. Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину. Как уточнял источник РИА Новости, молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей.
Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее ему и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров.
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