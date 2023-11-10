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Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года - РИА Новости, 10.11.2023
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14:29 10.11.2023
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Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года
Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года - РИА Новости, 10.11.2023
Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года
Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз начнёт действовать с 2024 года, сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:29
2023-11-10T14:29
союзное государство
белоруссия
россия
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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БРЕСТ, 10 ноя - РИА Новости. Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз начнёт действовать с 2024 года, сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик."У нас с 2024 года начинает действовать на территории двух стран соглашение о взаимном признании виз. То есть наши внутренние туристические маршруты России и Беларуси должны стать трансграничными маршрутами", - сказал замминистра, выступая на совместном заседании коллегий минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России в Бресте.
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белоруссия, россия, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года

Соглашение РФ и Белоруссии о взаимном признании виз начнет действовать с 2024 г

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БРЕСТ, 10 ноя - РИА Новости. Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз начнёт действовать с 2024 года, сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик.
"У нас с 2024 года начинает действовать на территории двух стран соглашение о взаимном признании виз. То есть наши внутренние туристические маршруты России и Беларуси должны стать трансграничными маршрутами", - сказал замминистра, выступая на совместном заседании коллегий минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России в Бресте.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияНовости - ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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