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Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года

Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года - РИА Новости, 10.11.2023

Договор России и Белоруссии о взаимном признании виз заработает с 2024 года

Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз начнёт действовать с 2024 года, сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:29

2023-11-10T14:29

2023-11-10T14:29

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белоруссия

россия

новости - туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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БРЕСТ, 10 ноя - РИА Новости. Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз начнёт действовать с 2024 года, сообщил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик."У нас с 2024 года начинает действовать на территории двух стран соглашение о взаимном признании виз. То есть наши внутренние туристические маршруты России и Беларуси должны стать трансграничными маршрутами", - сказал замминистра, выступая на совместном заседании коллегий минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России в Бресте.

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белоруссия, россия, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)