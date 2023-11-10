https://ria.ru/20231110/vino-1908675334.html

Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023

Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023 - РИА Новости, 10.11.2023

Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023

Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:46

2023-11-10T14:46

2023-11-10T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. "В этом году только два региона России представляют свою продукцию на выставке ProWine China-2023 - Крым и Краснодарский край. Это объединенный стенд", - сообщила Кивико. Шесть компаний Крыма представляют не только вино, но и иную алкогольную продукцию. В первые дни стенд посетили представители стран СНГ, Чили, Италии, Франции, Канады, добавила она. Участие в выставке для крымских предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, – это возможность заявить о себе, представить свою продукцию потенциальному зарубежному партнеру, повысить узнаваемость бренда, отметила Кивико. ProWine проводится с 2018 года и за это время стала главной в Китае специализированной выставкой вина и крепких алкогольных напитков. На одной площадке собираются производители, дистрибьюторы, поставщики оборудования из 40 стран мира. Ежегодно выставку посещают около 15 тысяч профессионалов.

https://ria.ru/20231109/vino-1908502009.html

https://ria.ru/20231109/vino-1908478799.html

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экономика, россия, ирина кивико, снг, краснодарский край, азия