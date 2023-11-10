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Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023 - РИА Новости, 10.11.2023
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14:46 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vino-1908675334.html
Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023
Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023 - РИА Новости, 10.11.2023
Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023
Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:46
2023-11-10T14:46
экономика
россия
ирина кивико
снг
краснодарский край
азия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. "В этом году только два региона России представляют свою продукцию на выставке ProWine China-2023 - Крым и Краснодарский край. Это объединенный стенд", - сообщила Кивико. Шесть компаний Крыма представляют не только вино, но и иную алкогольную продукцию. В первые дни стенд посетили представители стран СНГ, Чили, Италии, Франции, Канады, добавила она. Участие в выставке для крымских предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, – это возможность заявить о себе, представить свою продукцию потенциальному зарубежному партнеру, повысить узнаваемость бренда, отметила Кивико. ProWine проводится с 2018 года и за это время стала главной в Китае специализированной выставкой вина и крепких алкогольных напитков. На одной площадке собираются производители, дистрибьюторы, поставщики оборудования из 40 стран мира. Ежегодно выставку посещают около 15 тысяч профессионалов.
https://ria.ru/20231109/vino-1908502009.html
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экономика, россия, ирина кивико, снг, краснодарский край, азия
Экономика, Россия, Ирина Кивико, СНГ, Краснодарский край, Азия
Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023

Винодельческие регионы РФ показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023

© Фото : Правительство Республики КрымВыставка ProWine China-2023
Выставка ProWine China-2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Правительство Республики Крым
Выставка ProWine China-2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Винодельческие компании Крыма и Краснодарского края совместно представляют свою продукцию в Азии на выставке ProWine China-2023, сообщила журналистам вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.
«
"В этом году только два региона России представляют свою продукцию на выставке ProWine China-2023 - Крым и Краснодарский край. Это объединенный стенд", - сообщила Кивико.
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Шесть компаний Крыма представляют не только вино, но и иную алкогольную продукцию. В первые дни стенд посетили представители стран СНГ, Чили, Италии, Франции, Канады, добавила она.
Участие в выставке для крымских предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, – это возможность заявить о себе, представить свою продукцию потенциальному зарубежному партнеру, повысить узнаваемость бренда, отметила Кивико.
ProWine проводится с 2018 года и за это время стала главной в Китае специализированной выставкой вина и крепких алкогольных напитков. На одной площадке собираются производители, дистрибьюторы, поставщики оборудования из 40 стран мира. Ежегодно выставку посещают около 15 тысяч профессионалов.
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ЭкономикаРоссияИрина КивикоСНГКраснодарский крайАзия
 
 
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