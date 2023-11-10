https://ria.ru/20231110/vinnitsa-1908553748.html

В Виннице загорелся склад стройматериалов, сообщили СМИ

В Виннице загорелся склад стройматериалов, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023

В Виннице загорелся склад стройматериалов, сообщили СМИ

Пожар на складе стройматериалов возник в ночь на пятницу в Виннице в центре Украины, сообщил украинский телеканал "Суспильне" (укр. "Общественное"). РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:35

2023-11-10T07:35

2023-11-10T09:44

винница

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в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожар на складе стройматериалов возник в ночь на пятницу в Виннице в центре Украины, сообщил украинский телеканал "Суспильне" (укр. "Общественное"). "В Виннице загорелись склады, на которых хранился ламинат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного". Отмечается, что площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, тем не менее огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших уточняется, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20231109/vzryv-1908299151.html

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винница, украина, в мире