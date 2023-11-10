https://ria.ru/20231110/vetpreparaty-1908484524.html

Завод по производству ветеринарных препаратов начал работать в Москве

Завод по производству ветеринарных препаратов начал работать в Москве - РИА Новости, 10.11.2023

Завод по производству ветеринарных препаратов начал работать в Москве

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компанией "Ветбиохим" был запущен завод по производству иммунологических лекарств для... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:12

2023-11-10T10:12

2023-11-10T10:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

ветеринария

производство

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компанией "Ветбиохим" был запущен завод по производству иммунологических лекарств для животных, предприятие работает на полную мощность, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В прошлом году строительство завода было завершено. В настоящее время предприятие имеет возможности ежегодного выпуска свыше 1,5 млн флаконов химико-фармацевтических средств, порядка 5,5 млн флаконов живых вакцин и десять млн флаконов жидких иммунобиологических препаратов. Вся продукция является импортозамещающей.По словам Ефимова, размер площади завода ветеринарных препаратов составляет более 6 500 тысячи "квадратов". Из них свыше 4000 "квадратов" занимают чистые помещения. В данный проект было инвестировано 2 млрд рублей."Он позволил создать свыше ста трудовых вакансий и увеличить производительность в 2 раза. Благодаря запуску завода на территории ОЭЗ "Технополис Москва" выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных в первые шесть месяцев текущего года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Сейчас ассортимент компании превышает сто биологических препаратов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Там уточнили, что новое предприятие спроектировали и возвели на территории площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва". Завод строили по международным стандартам фармацевтических производств, которые отличаются строгими требованиями к организации процесса выпуска товаров и контролю качества лекарств.Благодаря высокой технологичности, продукт получается стерильный, высокоэффективный и абсолютно безопасный. Компания самостоятельно разрабатывала всю номенклатурную линейку предприятия.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что по итогам минувшего года компанией было подготовлено к регистрации 4 новых лекарственных средства. Кроме того, представители компании наладили выпуск инактивированной вакцины против инфекционных маститов и эндометритов коров.По информации пресс-службы, в текущем году производственную площадку компании "Ветбиохим", которая располагается на территории ОЭЗ "Технополис Москва", аттестовали в соответствии со стандартом GMP Турецкой Республики."Благодаря документу отечественный экспортер может поставлять свою фармпродукцию не только на турецкий, но и на международный рынок. Это открывает перед компанией новые возможности для развития экспортного потенциала и налаживания торговых связей с представителями дружественных стран. Предприятие планирует поставлять на экспорт до десяти млн доз вакцины в год", – сказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.В ведомстве добавили, что компании Москвы в активном режиме включаются в разработку импортозамещающих устройств. Например, на территории столицы был разработан преобразователь сигналов СВЧ-диапазона, который предназначен для спутниковой и космической связи.На территории ОЭЗ "Технополис Москва" работает льготный режим деятельности предпринимателей для инвесторов, и она является обладателем особого юридического статуса. Свыше 275 гектаров занимает общая площадь шести площадок ("Микрон", "Руднево", "Алабушево", "МИЭТ", "Печатники", "Ангстрем"), на территории которых размещены высокотехнологичные предприятия.ОЭЗ "Технополис Москва" - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов на протяжении уже нескольких лет.

https://ria.ru/20231109/oez-1908247183.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, ветеринария, производство