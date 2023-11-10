https://ria.ru/20231110/vengriya-1908586069.html

Орбан прокомментировал идею увязать транши Украине и выплаты Будапешту

Орбан прокомментировал идею увязать транши Украине и выплаты Будапешту - РИА Новости, 10.11.2023

Орбан прокомментировал идею увязать транши Украине и выплаты Будапешту

Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета ЕС и ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:33

2023-11-10T10:33

2023-11-10T12:02

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БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета ЕС и ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов, это не предмет торга, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.Он напомнил, что Евросоюз "должен Венгрии много денег - три-четыре, может, уже пять миллиардов евро", которые не отдает "по разным причинам"."Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС - это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать", - сказал Орбан.По его словам, весь круг вопросов по Украине - выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС - "нельзя связывать с возвращением Венгрии денег"."Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", - отметил Орбан.Ранее газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Киеву намерена до конца ноября разморозить около 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии. Ранее глава администрации премьера Венгрии заявил, что Киев не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Будапешту не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка.Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.В конце апреля еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан сообщил, что ЕС в ближайшие недели может разблокировать около 13 миллиардов евро из средств для Венгрии на фоне намерения властей страны представить пакет судебных реформ. Парламент Венгрии принял законы, направленные на повышение независимости судов в начале мая, после чего Хан заявил, что Венгрия "не выполнила того, что от нее ожидали" и что механизм обусловленности в отношении Будапешта может затянуться до 2024 года. Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич заявил, что венгерская сторона выполнила все свои обязательства и достижение договоренностей теперь зависит не от нее.Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908485718.html

https://ria.ru/20231028/vengriya-1905783471.html

https://ria.ru/20231109/evrosoyuz-1908288124.html

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Дарья Буймова

евросоюз, украина, венгрия, в мире, будапешт, виктор орбан, еврокомиссия, йоханнес хан, тибор наврачич