https://ria.ru/20231110/vdv-1908550205.html

Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ

Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на артемовском направлении, сообщили в РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:04

2023-11-10T06:04

2023-11-10T06:04

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россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России. "Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей", - отметили в ведомстве. В Минобороны уточнили, что десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ. "Огонь ведется прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - добавили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня расчет немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.

https://ria.ru/20231110/komandir-1908543807.html

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии