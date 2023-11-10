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Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vdv-1908550205.html
Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ
Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ
Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на артемовском направлении, сообщили в РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:04
2023-11-10T06:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России. "Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей", - отметили в ведомстве. В Минобороны уточнили, что десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ. "Огонь ведется прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - добавили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня расчет немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Бронегруппа ВДВ уничтожила под Артемовском наблюдательный пункт ВСУ

Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артемовском направлении наблюдательный пункт ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на артемовском направлении, сообщили в Минобороны России.
«
"Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей", - отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ.
"Огонь ведется прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - добавили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня расчет немедленно сворачивается и меняет огневую позицию.
Военнослужащий российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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