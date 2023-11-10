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В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья - РИА Новости, 10.11.2023
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04:53 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vaktsina-1908546718.html
В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья
В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья - РИА Новости, 10.11.2023
В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья
Первая вакцина против вируса чикунгунья одобрена управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T04:53
2023-11-10T04:53
африка
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первая вакцина против вируса чикунгунья одобрена управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Вирус чикунгунья передается главным образом через укусы комаров. Наиболее высокий риск заражения им отмечается в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии и регионах Америки, где обитают комары-переносчики вируса, однако заболевание распространилось в новые географические регионы. За последние 15 лет было описано минимум 5 миллионов случаев заражения этим вирусом. "Сегодня управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq, первую вакцину против чикунгуньи", - сообщается в пресс-релизе ведомства. В релизе отмечается, что препарат был разработан компанией Valneva Austria GmbH и одобрен для вакцинации лиц старше 18 лет, подверженных повышенному риску контакта с вирусом. Уточняется, что вакцина вводится в виде единичной дозы в мышцу, содержит ослабленную версию вируса чикунгунья и может вызывать симптомы, напоминающие те, что возникают у страдающих лихорадкой чикунгунья.
https://ria.ru/20231108/vaktsina-1908285206.html
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африка, юго-восточная азия, америка
Африка, Юго-Восточная Азия, Америка
В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья

В США FDA одобрило первую в истории вакцину против вируса чикунгунья

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВведение вакцины
Введение вакцины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Введение вакцины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первая вакцина против вируса чикунгунья одобрена управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Вирус чикунгунья передается главным образом через укусы комаров. Наиболее высокий риск заражения им отмечается в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии и регионах Америки, где обитают комары-переносчики вируса, однако заболевание распространилось в новые географические регионы. За последние 15 лет было описано минимум 5 миллионов случаев заражения этим вирусом.
"Сегодня управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq, первую вакцину против чикунгуньи", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
В релизе отмечается, что препарат был разработан компанией Valneva Austria GmbH и одобрен для вакцинации лиц старше 18 лет, подверженных повышенному риску контакта с вирусом. Уточняется, что вакцина вводится в виде единичной дозы в мышцу, содержит ослабленную версию вируса чикунгунья и может вызывать симптомы, напоминающие те, что возникают у страдающих лихорадкой чикунгунья.
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АфрикаЮго-Восточная АзияАмерика
 
 
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