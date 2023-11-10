https://ria.ru/20231110/vaktsina-1908546718.html

В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья

В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья - РИА Новости, 10.11.2023

В США одобрили первую в истории вакцину против вируса чикунгунья

Первая вакцина против вируса чикунгунья одобрена управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T04:53

2023-11-10T04:53

2023-11-10T04:53

африка

юго-восточная азия

америка

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первая вакцина против вируса чикунгунья одобрена управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Вирус чикунгунья передается главным образом через укусы комаров. Наиболее высокий риск заражения им отмечается в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии и регионах Америки, где обитают комары-переносчики вируса, однако заболевание распространилось в новые географические регионы. За последние 15 лет было описано минимум 5 миллионов случаев заражения этим вирусом. "Сегодня управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Ixchiq, первую вакцину против чикунгуньи", - сообщается в пресс-релизе ведомства. В релизе отмечается, что препарат был разработан компанией Valneva Austria GmbH и одобрен для вакцинации лиц старше 18 лет, подверженных повышенному риску контакта с вирусом. Уточняется, что вакцина вводится в виде единичной дозы в мышцу, содержит ослабленную версию вируса чикунгунья и может вызывать симптомы, напоминающие те, что возникают у страдающих лихорадкой чикунгунья.

https://ria.ru/20231108/vaktsina-1908285206.html

африка

юго-восточная азия

америка

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африка, юго-восточная азия, америка