Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
Небензя: Россия получала обращения из-за отъема детей у украинцев в Европе
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 ноя — РИА Новости. Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета Безопасности.
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"После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями", — сказал дипломат.
По его словам, только известные российской стороне случаи исчисляются десятками.
"Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС. Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена", — отметил Небензя.
Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, оказавшиеся в Европе украинские дети сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации. Дипломат указывала, что на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной.