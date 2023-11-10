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Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС - РИА Новости, 10.11.2023
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18:33 10.11.2023 (обновлено: 19:03 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ukraintsy-1908754306.html
Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС - РИА Новости, 10.11.2023
Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, сообщил постпред при Всемирной... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:33
2023-11-10T19:03
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ООН, 10 ноя — РИА Новости. Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета Безопасности.&quot;После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями&quot;, — сказал дипломат.По его словам, только известные российской стороне случаи исчисляются десятками."Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС. Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена", — отметил Небензя.Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, оказавшиеся в Европе украинские дети сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации. Дипломат указывала, что на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной.
https://ria.ru/20230710/bezhentsy-1883365042.html
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в мире, россия, евросоюз, оон, василий небензя, украина, европа, москва, мария захарова
В мире, Россия, Евросоюз, ООН, Василий Небензя, Украина, Европа, Москва, Мария Захарова
Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС

Небензя: Россия получала обращения из-за отъема детей у украинцев в Европе

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 ноя — РИА Новости. Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета Безопасности.
«

"После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями", — сказал дипломат.

По его словам, только известные российской стороне случаи исчисляются десятками.
"Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС. Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена", — отметил Небензя.
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Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, оказавшиеся в Европе украинские дети сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации. Дипломат указывала, что на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной.
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