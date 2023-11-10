https://ria.ru/20231110/ukraintsy-1908754306.html

Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС

Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС - РИА Новости, 10.11.2023

Миссия России при ООН получала обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС

Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, сообщил постпред при Всемирной... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:33

2023-11-10T18:33

2023-11-10T19:03

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ООН, 10 ноя — РИА Новости. Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета Безопасности."После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями", — сказал дипломат.По его словам, только известные российской стороне случаи исчисляются десятками."Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС. Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена", — отметил Небензя.Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, оказавшиеся в Европе украинские дети сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации. Дипломат указывала, что на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной.

https://ria.ru/20230710/bezhentsy-1883365042.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898244485.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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