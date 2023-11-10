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"Сделали сами". В США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 10.11.2023
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23:29 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908790119.html
"Сделали сами". В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
"Сделали сами". В США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 10.11.2023
"Сделали сами". В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
США устроили себе катастрофу своими же руками, спровоцировав конфликт на Украине, написал в соцсети X американский политик Аджаму Барака. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T23:29
2023-11-10T23:29
политика
украина
сша
восточная европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США устроили себе катастрофу своими же руками, спровоцировав конфликт на Украине, написал в соцсети X американский политик Аджаму Барака.&quot;Некомпетентность администрации (президента Соединенных Штатов Джо. — Прим. Ред.) Байдена является продолжением дилетантизма администрации (бывшего президента Барака. — Прим. Ред.) Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке. Это потрясения, которые мы сами себе устроили&quot;, — отметил он.Западные СМИ и политики все чаще заявляют о том, что США и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает.По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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украина
сша
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политика, украина, сша, восточная европа, владимир зеленский
Политика, Украина, США, Восточная Европа, Владимир Зеленский
"Сделали сами". В США неожиданно высказались о конфликте на Украине

Политик Барака: США сами устроили катастрофу, спровоцировав конфликт на Украине

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США устроили себе катастрофу своими же руками, спровоцировав конфликт на Украине, написал в соцсети X американский политик Аджаму Барака.
«

"Некомпетентность администрации (президента Соединенных Штатов Джо. — Прим. Ред.) Байдена является продолжением дилетантизма администрации (бывшего президента Барака. — Прим. Ред.) Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке. Это потрясения, которые мы сами себе устроили", — отметил он.

Западные СМИ и политики все чаще заявляют о том, что США и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает.
По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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