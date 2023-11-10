Рейтинг@Mail.ru
Повсюду военные базы НАТО. В США раскрыли, что Запад готовит на Украине - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908752956.html
Повсюду военные базы НАТО. В США раскрыли, что Запад готовит на Украине
Повсюду военные базы НАТО. В США раскрыли, что Запад готовит на Украине - РИА Новости, 10.11.2023
Повсюду военные базы НАТО. В США раскрыли, что Запад готовит на Украине
На Западе считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране, пишет журналистка Энн Эпплбаум в РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:27
2023-11-10T18:27
политика
украина
южная корея
валерий залужный
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Западе считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране, пишет журналистка Энн Эпплбаум в статье для Atlantic."Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США", — говорится в статье.По словам Эпплбаум, статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economistо патовой ситуации на фронте возобновила разговоры на Западе о необходимости перемирия и прекращения огня в восточноевропейской республике.Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный также признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очредедь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231110/vsu-1908726441.html
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908692905.html
украина
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_505ffa6d301073d2916a2b9a9eadd789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, южная корея, валерий залужный, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Южная Корея, Валерий Залужный, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Повсюду военные базы НАТО. В США раскрыли, что Запад готовит на Украине

The Atlantic: Запад хочет корейского сценария на Украине с введением баз НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Западе считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране, пишет журналистка Энн Эпплбаум в статье для Atlantic.
«
"Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США", — говорится в статье.
По словам Эпплбаум, статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economistо патовой ситуации на фронте возобновила разговоры на Западе о необходимости перемирия и прекращения огня в восточноевропейской республике.
Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
"Бери пистолет и сделай это". В США обратились к военным из-за Зеленского
17:24
Главком ВСУ Валерий Залужный также признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очредедь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена
15:43
 
ПолитикаУкраинаЮжная КореяВалерий ЗалужныйВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала