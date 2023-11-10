Повсюду военные базы НАТО. В США раскрыли, что Запад готовит на Украине
The Atlantic: Запад хочет корейского сценария на Украине с введением баз НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Западе считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране, пишет журналистка Энн Эпплбаум в статье для Atlantic.
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"Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США", — говорится в статье.
По словам Эпплбаум, статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economistо патовой ситуации на фронте возобновила разговоры на Западе о необходимости перемирия и прекращения огня в восточноевропейской республике.
Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный также признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очредедь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.