Офис Зеленского заявил, что Запад не давит на Украину по вопросу выборов
Ермак: Зеленский выдвигает Западу четыре условия для проведения выборов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил об отсутствии давления со стороны Запада в вопросе проведения президентских выборов на Украине.
"Таких вопросов и никаких разговоров, которые можно было бы воспринимать как принуждение к выборам, я не слышал", - заявил Ермак, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
При этом Ермак утверждает, что Зеленский якобы не держится за власть, но выдвигает четыре условия для проведения президентских выборов в стране. По его словам, среди требований Зеленского: признание выборов "демократическими" со стороны международного сообщества, обязательное участие в голосовании всех украинских военнослужащих и граждан Украины, покинувших страну. Кроме того, по словам Ермака, Зеленский "не собирается" тратить на проведение выборов бюджетные средства, которых "и так не хватает" на оружие, поддержку экономики и расходы на социальную сферу. "Если сегодня наши партнеры придут и скажут, что готовы решить нам эти четыре вопроса, власть в лице президента готова (к выборам -ред.)", - заявил Ермак.
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "неактуальны" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.