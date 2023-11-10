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Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 10.11.2023 (обновлено: 13:54 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908603353.html
Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США
Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США - РИА Новости, 10.11.2023
Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США
Венгрия знает, что в марте 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу США, заявил премьер-министр республики Виктор... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:44
2023-11-10T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
виктор орбан
венгрия
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 10 ноя — РИА Новости. Венгрия знает, что в марте 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу США, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США", — сказал политик.По его словам, в дипломатической среде "хорошо известно то, что ранее озвучил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер", который заявил, что мирное соглашение Москвы и Киева не состоялось из-за давления со стороны Вашингтона. Официально немецкие власти это не подтверждали.Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны". Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то "театральные жесты не нужны", надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности для себя.
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908580669.html
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в мире, россия, украина, виктор орбан, венгрия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор по указанию США

Орбан: Украина отказалась подписать мирный договор с РФ в 2022 году по указу США

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 ноя — РИА Новости. Венгрия знает, что в марте 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу США, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США", — сказал политик.
По его словам, в дипломатической среде "хорошо известно то, что ранее озвучил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер", который заявил, что мирное соглашение Москвы и Киева не состоялось из-за давления со стороны Вашингтона.
Официально немецкие власти это не подтверждали.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан
10:17
Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".
Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то "театральные жесты не нужны", надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности для себя.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
16 октября, 07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВиктор ОрбанВенгрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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