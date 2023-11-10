https://ria.ru/20231110/ukraina-1908567895.html

Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве

Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.11.2023

Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве

Германия выделила 10 миллионов евро на строительство научно-исследовательских центров на Украине, заявил украинский министр образования Оксен Лисовой. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:44

2023-11-10T09:44

2023-11-10T09:44

в мире

германия

украина

киев

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Германия выделила 10 миллионов евро на строительство научно-исследовательских центров на Украине, заявил украинский министр образования Оксен Лисовой. "На Украине создадут центры передовых исследований при поддержке правительства Германии... Чтобы построить эти проекты, Германия выделила около 10 миллионов евро", - говорится в сообщении на странице Лисового в соцсети Facebook*. По словам Лисового, всего планируется построить четыре центра: центр передового исследования природных соединений во Львове, где будут изучать новые биоактивные противоинфекционные средства, центр передового исследования квантовых материалов в Киеве для поиска новых квантовых материалов, центр передового исследования плазменных технологий в Харькове и центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории ХХ века во Львове, который должен будет изучать историю нацистской Германии и Советского Союза во времена Иосифа Сталина.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231103/nekhvatka-1907230403.html

https://ria.ru/20231109/proizvodstvo-1908523431.html

германия

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, киев, иосиф сталин (джугашвили)