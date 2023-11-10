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Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.11.2023
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09:44 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908567895.html
Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве
Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.11.2023
Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве
Германия выделила 10 миллионов евро на строительство научно-исследовательских центров на Украине, заявил украинский министр образования Оксен Лисовой. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:44
2023-11-10T09:44
в мире
германия
украина
киев
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Германия выделила 10 миллионов евро на строительство научно-исследовательских центров на Украине, заявил украинский министр образования Оксен Лисовой. "На Украине создадут центры передовых исследований при поддержке правительства Германии... Чтобы построить эти проекты, Германия выделила около 10 миллионов евро", - говорится в сообщении на странице Лисового в соцсети Facebook*. По словам Лисового, всего планируется построить четыре центра: центр передового исследования природных соединений во Львове, где будут изучать новые биоактивные противоинфекционные средства, центр передового исследования квантовых материалов в Киеве для поиска новых квантовых материалов, центр передового исследования плазменных технологий в Харькове и центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории ХХ века во Львове, который должен будет изучать историю нацистской Германии и Советского Союза во времена Иосифа Сталина.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, германия, украина, киев, иосиф сталин (джугашвили)
В мире, Германия, Украина, Киев, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Германия выделила деньги на научные центры на Украине, заявили в Киеве

Германия выделила Киеву десять миллионов евро на строительство научных центров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Германия выделила 10 миллионов евро на строительство научно-исследовательских центров на Украине, заявил украинский министр образования Оксен Лисовой.
"На Украине создадут центры передовых исследований при поддержке правительства Германии... Чтобы построить эти проекты, Германия выделила около 10 миллионов евро", - говорится в сообщении на странице Лисового в соцсети Facebook*.
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По словам Лисового, всего планируется построить четыре центра: центр передового исследования природных соединений во Львове, где будут изучать новые биоактивные противоинфекционные средства, центр передового исследования квантовых материалов в Киеве для поиска новых квантовых материалов, центр передового исследования плазменных технологий в Харькове и центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории ХХ века во Львове, который должен будет изучать историю нацистской Германии и Советского Союза во времена Иосифа Сталина.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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