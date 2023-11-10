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"У них оружие": в США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2023
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11:11 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ugroza-1908595827.html
"У них оружие": в США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому
"У них оружие": в США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому - РИА Новости, 10.11.2023
"У них оружие": в США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться военного переворота в стране из-за случившегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:11
2023-11-10T11:11
в мире
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
валерий залужный
геннадий частяков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться военного переворота в стране из-за случившегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules."У людей Залужного есть оружие. В мировой истории уже были случаи, когда группа военных офицеров решает, что политическое руководство коррумпировано, некомпетентно и бесконтрольно, а затем свергает его", – поделился он своим мнением.Джонсон предположил, что смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Залужному. По его мнению, Зеленский боится, что его западные кураторы вскоре решат поставить Залужного на его место."Тот факт, что Залужному разрешили сделать публикацию в Economist (журнал. – Прим. ред.), я рассматриваю как знак того, что западная поддержка Зеленского тает как в США, так и в Великобритании. &lt;…&gt; Такие публикации от британских (статья о Зеленском в Time. – Прим. ред.) и американских источников говорят мне о том, что политический истеблишмент в обеих странах готовит почву для ухода Зеленского. Залужного могут рассматривать как того, кем можно заменить Зеленского", – отметил эксперт.На прошлой неделе Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Ранее сообщалось, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
https://ria.ru/20231110/rukovodstvo-1908559424.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"У них оружие": в США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленскому грозит военный переворот

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться военного переворота в стране из-за случившегося конфликта между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules.
"У людей Залужного есть оружие. В мировой истории уже были случаи, когда группа военных офицеров решает, что политическое руководство коррумпировано, некомпетентно и бесконтрольно, а затем свергает его", – поделился он своим мнением.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Джонсон предположил, что смерть помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Залужному. По его мнению, Зеленский боится, что его западные кураторы вскоре решат поставить Залужного на его место.
"Тот факт, что Залужному разрешили сделать публикацию в Economist (журнал. – Прим. ред.), я рассматриваю как знак того, что западная поддержка Зеленского тает как в США, так и в Великобритании. <…> Такие публикации от британских (статья о Зеленском в Time. – Прим. ред.) и американских источников говорят мне о том, что политический истеблишмент в обеих странах готовит почву для ухода Зеленского. Залужного могут рассматривать как того, кем можно заменить Зеленского", – отметил эксперт.
На прошлой неделе Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Ранее сообщалось, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в собственном доме вечером 6 ноября, в день своего рождения. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, среди полученных им подарков был ящик с боевыми гранатами, Частяков показывал одну из них сыну и спровоцировал взрыв.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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09:47
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйГеннадий ЧастяковВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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