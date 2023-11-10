https://ria.ru/20231110/udary-1908779158.html

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по целям "Хезболлы" после ранения солдат

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по целям "Хезболлы" после ранения солдат - РИА Новости, 10.11.2023

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по целям "Хезболлы" после ранения солдат

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит ответные удары по целям ливанского движения "Хезболлах", в том числе после того, как пять израильских... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T21:00

2023-11-10T21:00

2023-11-10T22:26

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит ответные удары по целям ливанского движения "Хезболлах", в том числе после того, как пять израильских военнослужащих пострадали на севере страны. "ЦАХАЛ наносит удары по целям террористической группы "Хезболлах" в ответ на пуски в прошедшие сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. В ЦАХАЛ сообщили, что вследствие пуска противотанковой ракеты по военному посту армии Израиля на севере страны трое военнослужащих получили серьезные ранения и были госпитализированы. Помимо этого, двое военнослужащих получили ранения из-за падения летательного аппарата, проникшего на территорию Израиля из Ливана. Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что три летательных аппарата проникли на территорию Израиля из Ливана, один из них был перехвачен, а два других упали на севере страны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/izrail-1908735682.html

https://ria.ru/20231110/obstrely-1908602414.html

https://ria.ru/20231109/rakety-1908506888.html

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