https://ria.ru/20231110/udar-1908757594.html

В секторе Газа сообщили о 25 погибших при израильском ударе по школе

В секторе Газа сообщили о 25 погибших при израильском ударе по школе - РИА Новости, 10.11.2023

В секторе Газа сообщили о 25 погибших при израильском ударе по школе

Двадцать пять человек стали жертвами израильского удара по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа, заявил директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сальмия телеканалу... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:41

2023-11-10T18:41

2023-11-10T19:39

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Двадцать пять человек стали жертвами израильского удара по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа, заявил директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera."К нам поступили 25 погибших после обстрела школы "Аль-Бурак", — сказал он.Это не первый подобный обстрел со стороны ЦАХАЛ. В минувшую субботу израильская армия нанесла удар по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа. В результате не менее двенадцати человек погибли, 54 пострадали. За день до этого ЦАХАЛ обстрелял школу Усамы бен Заида, где укрывались беженцы. Как сообщило палестинское информагентство WAFA, десятки людей погибли или получили ранения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, ссср, палестина