https://ria.ru/20231110/udar-1908704315.html

"Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

"Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО - РИА Новости, 10.11.2023

"Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

Вооруженные силы Украины показали всему миру неудачу вооружения НАТО, раскрыв уязвимость США, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:17

2023-11-10T16:17

2023-11-10T19:48

политика

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нато

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины показали всему миру неудачу вооружения НАТО, раскрыв уязвимость США, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules."Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-миллиметровую пушку!" Или "посмотрите, какой замечательный танк!" Каждое оружие, которое США и НАТО поставляли на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя", — указал эксперт.По его словам, неудачное использование вооружения НАТО на Украине продемонстрировало полную уязвимость Соединенных Штатов"И это видел весь мир", — подытожил Джонсон.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.

https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908656288.html

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политика, в мире, украина, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)