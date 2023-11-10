https://ria.ru/20231110/ucheniya-1908785549.html

ВВС НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии

ВВС НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии - РИА Новости, 10.11.2023

ВВС НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии

Истребители военно-воздушных сил НАТО и Швеции провели в небе Эстонии учения Neptune Strike по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T22:15

2023-11-10T22:15

2023-11-10T22:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил НАТО и Швеции провели в небе Эстонии учения Neptune Strike по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех наличных сил в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. Учения в небе Эстонии являются частью масштабных учений НАТО Neptune Strike, которые проходят с 30 октября по 10 ноября. В них принимает участие 21 государство, включая приглашенную Швецию, которая пока не является членом НАТО. "Истребители ВВС Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели в небе Эстонии часть учений Neptune Strike по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех наличных сил в регионе, чтобы оперативно реагировать на угрозу на море, на суше и в воздухе", - говорится в сообщении. По словам заместителя начальника главного штаба Сил обороны по оперативным вопросам полковника Марта Вендла, маневры Neptune Strike продемонстрировали способность подразделений союзников быстро и эффективно использовать военную силу на расстоянии тысяч километров. "Союзники показали, что Эстонию защищают, в том числе те подразделения, которые не находятся в нашей стране. Они способны действовать быстро и эффективно, оперативно реагировать на угрозу на море, суше и в воздухе", - сказал Вендла. В ходе учений симулировалась ситуация угрозы Эстонии, которую предстояло отразить с расстояния в несколько тысяч километров ударной морской группировке альянса (STRIKEFORNATO) – она находится в прямом подчинении главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR), – а также силам регионального командования "Брюнсум". В совместной операции участвовали военно-воздушные и военно-морские подразделения в регионе, в том числе дежурные истребители ВВС Испании, которые охраняют небо с территории Эстонии, а также авиация Финляндии и Швеции. Из Северного моря их поддержали истребители F-35 авианосца Queen Elizabeth Королевских ВМС Великобритании. На суше действовали бойцы эстонских Сил специальных операций и британские авианаводчики. Neptune Strike – одна из мер НАТО, ориентированная на усиление бдительности. Инициатива фокусируется на улучшении взаимодействия между союзниками особенно в сфере проведения морских и десантных операций. Совместные занятия упрощают координацию действий между планировщиками и помогают проводить различные морские операции. Также отрабатываются сценарии реакции на разнообразные угрозы. Маневры охватывают всю Европу, включая акватории Средиземного, Северного и Балтийского морей.

https://ria.ru/20231110/tanki-1908767581.html

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908752956.html

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в мире, эстония, нато, f-35, швеция, великобритания