https://ria.ru/20231110/tusk-1908682011.html

Объединенная оппозиция Польши выдвинет на пост премьера Туска

Объединенная оппозиция Польши выдвинет на пост премьера Туска - РИА Новости, 10.11.2023

Объединенная оппозиция Польши выдвинет на пост премьера Туска

Коалиция польских оппозиционных объединений "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" утвердили кандидатуру Дональда Туска на пост будущего... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:09

2023-11-10T15:09

2023-11-10T15:46

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польша

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Коалиция польских оппозиционных объединений "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" утвердили кандидатуру Дональда Туска на пост будущего премьер-министра страны, свидетельствует текст их соглашения.Кандидатами на посты вице-премьеров утверждены лидер Польской крестьянской партии, входящей в объединение "Третий путь", Владислав Косиняк-Камыш и представитель левых сил Кшиштоф Гавровский.Спикером сейма на два года может стать лидер партии "Польша 2050" из "Третьего пути" Шимон Холовня, а на оставшиеся два года – представительница команды Туска Малгожата Кидава-Блоньская. До этого, как предусмотрено в соглашении оппозиции, она будет занимать пост спикера сената.Также оппозиция договорилась ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро и передать его полномочия отделу по борьбе с коррупцией Центрального следственного бюро полиции. Планируется также отменить решение Конституционного суда, который в 2020 году запретил аборты по причине патологии плода."Коалиция констатирует, что безопасность полек и поляков является для сторон приоритетом", "стороны коалиции подтверждают срочную необходимость повышения зарплат учителей и чиновников, включая работников администрации, судов и прокуратуры", "суды должны быть свободны от политического давления", "прокуратура будет независимой и аполитичной", указано в документе.В тексте также подчеркивается необходимость отделить государство от церкви, развивать культуру, бороться с политизацией СМИ, повышать доступность жилья и общественного транспорта, медицинских услуг и качественного образования.По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.После выборов польская оппозиция договорилась, что будет выдвигать на пост премьер-министра бывшего главу Европейского совета, Дональда Туска. Дуда же заявил, что выдвигает на эту должность нынешнего премьера Матеуша Моравецкого. Если оппозиция в ходе голосования заблокирует кандидатуру Моравецкого, право предложить своего премьера перейдет к парламенту и президенту придется ее утвердить. Тогда свой кабинет министров сможет предложить Туск.

https://ria.ru/20231106/duda-1907707279.html

https://ria.ru/20231104/polsha-1907403900.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дональд туск, в мире, польша