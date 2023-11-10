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С начала года Турцию покинули более 44 тысяч россиян - РИА Новости, 10.11.2023
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05:10 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/turtsiya-1908547499.html
С начала года Турцию покинули более 44 тысяч россиян
С начала года Турцию покинули более 44 тысяч россиян - РИА Новости, 10.11.2023
С начала года Турцию покинули более 44 тысяч россиян
Число россиян, легально проживающих в Турции с видом на жительство, сократилось с начала года на 28%, страну покинули более 44 тысяч граждан РФ, следует из... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:10
2023-11-10T05:10
турция
россия
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СТАМБУЛ, 10 ноя – РИА Новости. Число россиян, легально проживающих в Турции с видом на жительство, сократилось с начала года на 28%, страну покинули более 44 тысяч граждан РФ, следует из подсчетов РИА Новости. Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу одобренных в Турции за 2022 год заявок на вид на жительство: к январю 2023 года в стране проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ, сообщало Управление по делам миграции Турции. Теперь же, как следует из статистики управления на 2 ноября, в Турции чуть более 110 тысяч россиян с ВНЖ – страну покинули более 44 тысяч граждан, или 28% от общего числа. Еще 12 октября управление сообщало, что в Турции проживают более 122 тысяч россиян с ВНЖ, таким образом, всего за три недели зафиксирован отъезд 12 тысяч граждан РФ – или же срок действия их карточек подошел к концу, управление не уточняет этот момент. В случае если иностранные граждане остаются в Турции после окончания ВНЖ и не подают на новый, при выезде из страны им придется заплатить штраф, определяемый на паспортном контроле. В ряде случаев в отношении гражданина может быть введен запрет на посещение Турции на несколько месяцев, а в случае злоупотреблений – на несколько лет. В январе по туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находились более 133 тысяч россиян, теперь же их чуть более 80 тысяч, тем самым, россияне уступили лидерство иракцам. По данным турецкого Управления по делам миграции на 2 ноября, всего в Турции легально проживают более 1 миллиона 129 тысяч иностранцев с ВНЖ. Турецкие власти в январе ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. Источник в Управлении по делам миграции Турции сообщил РИА Новости в октябре, что турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею, теперь она составит 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах. Правила коснулись тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября, а ее минимальная стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране, указывал источник.
https://ria.ru/20231013/relokanty-1902627507.html
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турция, россия
Турция, Россия
С начала года Турцию покинули более 44 тысяч россиян

Число россиян с ВНЖ в Турции с начала года сократилось на 28%, 44 тысячи уехали

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 10 ноя – РИА Новости. Число россиян, легально проживающих в Турции с видом на жительство, сократилось с начала года на 28%, страну покинули более 44 тысяч граждан РФ, следует из подсчетов РИА Новости.
Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу одобренных в Турции за 2022 год заявок на вид на жительство: к январю 2023 года в стране проживали более 154 тысяч граждан РФ с различными типами ВНЖ, сообщало Управление по делам миграции Турции.
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Теперь же, как следует из статистики управления на 2 ноября, в Турции чуть более 110 тысяч россиян с ВНЖ – страну покинули более 44 тысяч граждан, или 28% от общего числа. Еще 12 октября управление сообщало, что в Турции проживают более 122 тысяч россиян с ВНЖ, таким образом, всего за три недели зафиксирован отъезд 12 тысяч граждан РФ – или же срок действия их карточек подошел к концу, управление не уточняет этот момент.
В случае если иностранные граждане остаются в Турции после окончания ВНЖ и не подают на новый, при выезде из страны им придется заплатить штраф, определяемый на паспортном контроле. В ряде случаев в отношении гражданина может быть введен запрет на посещение Турции на несколько месяцев, а в случае злоупотреблений – на несколько лет.
В январе по туристическому ВНЖ, выдаваемому на короткий срок до года, в Турции находились более 133 тысяч россиян, теперь же их чуть более 80 тысяч, тем самым, россияне уступили лидерство иракцам.
По данным турецкого Управления по делам миграции на 2 ноября, всего в Турции легально проживают более 1 миллиона 129 тысяч иностранцев с ВНЖ.
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Турецкие власти в январе ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают.
Источник в Управлении по делам миграции Турции сообщил РИА Новости в октябре, что турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею, теперь она составит 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах. Правила коснулись тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября, а ее минимальная стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране, указывал источник.
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