https://ria.ru/20231110/turpotok-1908589917.html

МЭР формирует списки туроператоров для безвизовых поездок в Иран и Китай

МЭР формирует списки туроператоров для безвизовых поездок в Иран и Китай - РИА Новости, 10.11.2023

МЭР формирует списки туроператоров для безвизовых поездок в Иран и Китай

Минэкономразвития формирует списки туроператоров по безвизовым поездкам в Иран и Китай на 2024 год, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:52

2023-11-10T10:52

2023-11-10T10:52

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китай

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Минэкономразвития формирует списки туроператоров по безвизовым поездкам в Иран и Китай на 2024 год, сообщает пресс-служба ведомства.В перечень войдут компании, уполномоченные работать в рамках межправительственных соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам россиян в Иран и Китай.В министерстве уточнили, что туроператорам, заинтересованным в организации путешествий такого формата, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в перечень. Среди ключевых требований – присутствие в едином федеральном реестре туроператоров.Механизмом безвизовых групповых обменов могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе тургрупп, в которых может быть от пяти до 50 путешественников. Отправкой участников занимаются туроператоры из списка, размещенного на сайте Минэкономразвития России.

https://ria.ru/20231020/turpotok-1904179188.html

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новости - туризм, туризм, туристы, иран, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)