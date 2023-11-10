https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад

Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад - РИА Новости, 10.11.2023

Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад

Считается, что у Израиля нет стратегии в отношении того, что делать с сектором Газа после "победы над ХАМАС". Не говоря уже о том, что сама эта победа возможна... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:08

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Считается, что у Израиля нет стратегии в отношении того, что делать с сектором Газа после "победы над ХАМАС". Не говоря уже о том, что сама эта победа возможна только в случае полного уничтожения Газы как таковой: то есть ее нужно будет сначала сровнять с землей, потом убить всех вооруженных палестинцев, скрывающихся в туннелях (а их десятки тысяч), а потом выселить два с половиной миллиона жителей сектора (не считая тех, кто погибнет под бомбежками) за пределы Газы. О том, что подобная "победа", во-первых, невозможна в силу не только военных, но и геополитических обстоятельств, а во-вторых, стала бы катастрофой не только для палестинцев, но и для самого Израиля (оказавшегося в состоянии открытого конфликта со всем арабским миром), мы уже писали. Тем не менее важно понимать, из чего все-таки исходит израильское руководство, продвигаясь все глубже по лестнице (хотя в случае Газы правильнее говорить о туннелях) эскалации. Понятно, что у него нет "стратегии выхода" (то есть остановки операции), что признают уже даже американцы, но должны же быть хоть какие-то представления о том, что оно собирается сделать с Газой после "победы"?Если судить об этой стратегии по заявлениям израильских лидеров и военных, то выяснится, что "как раньше уже не будет". То есть Израиль хочет "нести общую ответственность за безопасность в секторе Газа в течение неопределенного периода после окончания войны" — так заявил Нетаньяху. То есть оккупировать Газу? По сути, да, но одновременно израильские чиновники говорят о том, что хотят передать контроль над сектором другим, — и тут начинаются варианты один фантастичнее другого.Администрация Палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом, которая управляет Западным берегом реки Иордан? Однако она не пойдет на это при сохранении израильской оккупации Газы — но даже если бы она согласилась при условии вывода израильских войск (на который Тель-Авив идти на собирается), ей пришлось бы опираться на жителей Газы, то есть тех самых хамасовцев, которые после устроенного ныне Израилем геноцида будут еще более враждебно настроены к еврейскому государству. То есть передать Газу Аббасу невозможно — точнее, такая передача лишь ускорит приход к власти ХАМАС уже и на Западном берегу реки Иордан.Международная коалиция во главе с США при участии стран Евросоюза и мусульманских государств? То есть внешние миротворцы постепенно заменяют собой израильскую армию — и под их контролем создается местная палестинская власть (с опорой на тот же ФАТХ Аббаса). Но само создание такой коалиции невероятно, потому что ни США, ни Европа не захотят вставать между разъяренными палестинцами и израильтянами, а арабские и мусульманские страны не станут работать статистами для западной коалиции. А пустить в Газу представителей только исламских стран не согласится Израиль.На восстановление Газы потребуются огромные деньги. Средства могут дать и исламские страны, и Европа, и США, но Израиль захочет сохранить за собой контроль их расходования. То есть остальному миру предложат оплатить восстановление Газы — без каких-либо гарантий того, что вскоре Израиль все это снова не разнесет вдребезги.А без восстановления жителям Газы просто некуда будет возвращаться — уже уничтожены десятки тысяч домов (а всего повреждено больше трети жилого фонда сектора), разбита инфраструктура. Миллион жителей стали беженцами, покинув север региона, они находятся в катастрофических условиях и под бомбежками на юге сектора.Какую судьбу им уготовил Израиль?Судьбу изгнанников: Израиль хочет, чтобы они ушли из Газы. Куда именно? Неважно — пускай их примут арабские страны. В первую очередь Египет: уже просочилась информация о предложениях принять миллион жителей Газы на Синае. Египет категорически против, потому что понимает, что они никогда не смогут вернуться в Газу. Но на Каир давят американцы и европейцы. Например, стало известно о предложении списать многомиллиардные долги Египта в обмен на согласие принять беженцев. Причем внутри Евросоюза с подобной инициативой выступают Австрия и Чехия — страны, занимающие жестко произраильскую позицию (в отличие от некоторых других стран ЕС). Шансов уговорить фельдмаршала Сиси нет — и не потому, что он боится, что вместе с палестинцами вырастет влияние местных "братьев-мусульман"*, а потому, что египетский президент не хочет выглядеть в глазах всего исламского мира человеком, который сдал Газу Израилю.По этим же причинам невозможно выселить жителей Газы в Иорданию, в которой и так половину населения составляют палестинцы, или в Турцию, претендующую на то, чтобы стать лидером исламского мира. Никто не возьмет палестинцев к себе — не из-за пренебрежения их жизнями, а из-за нежелания помогать Израилю очистить от них Газу.А ведь это и есть на самом деле основная израильская цель, в чем все больше убеждаются не только исламские страны. Израиль хочет решить палестинский вопрос через ликвидацию последней неподконтрольной ему части так и не созданного в 1948-м палестинского государства — сектора Газа.После 1948 года Газа почти двадцать лет была под контролем Египта — пока в ходе войны 1967-го Израиль не захватил ее. И стал создавать там еврейские поселения. Их масштаб был куда меньшим, чем на Западном берегу, — в них жили меньше десяти тысяч человек. Но расчет был такой же: вклиниться в палестинские территории, разбить их на отдельные анклавы, лишенные малейшей возможности к самодостаточной жизни. Газа не поддавалась — и в 1990-е Израиль, часть элиты которого хотела провести разграничение с палестинцами, предоставив им отдельное государство хотя бы на части земель, пообещал уйти из этого сектора.Однако военный и полицейский контроль над ним сохранялся еще долгие годы — Израиль ушел оттуда лишь в 2005-м, но практически сразу установил блокаду сектора. И неоднократно потом проводил там военные операции, оправдываясь тем, что хочет ослабить угрожающий ему ХАМАС. Между тем палестинское сопротивление и в условиях концлагеря становилось все сильнее — пока не вылилось в нападение 7 октября. И после этого Израиль решил поменять не только тактику, но и стратегию: под предлогом того, что хочет уничтожить ХАМАС, он приступил к уничтожению Газы и принуждению палестинцев к бегству, к эмиграции.В этом и есть настоящая стратегия Израиля — "окончательное решение" палестинского вопроса через выдавливание жителей Газы за пределы сектора. Стратегия столь же геноцидная, сколь и самоубийственная для Израиля, потому что вместо укрепления своей безопасности (которой в принципе не может быть у государства, проводящего политику апартеида и оккупирующего чужие земли) он подрывает остатки ее основ. Залезая в туннели Газы, Израиль идет по пути, который приведет его даже не к тупику, а к обвалу.* Организация признана террористической в России.

https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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в мире, израиль, египет, сша, махмуд аббас, хамас, фатх, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика