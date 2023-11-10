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Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на войну на Ближнем Востоке
Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.11.2023
Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на войну на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке, и призвал нефтяные компании... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:04
2023-11-10T20:04
2023-11-10T20:11
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке, и призвал нефтяные компании активнее инвестировать в наращивание добычи. "Даже в момент глобального конфликта цены на бензин снизились на 1,6 доллара по сравнению с пиковыми значениями", - написал он в социальной сети Х. Снижение мировых цен на нефть, обеспечивающее более дешевый бензин, эксперты объясняют тем, что конфликт в секторе Газа не затрагивает районы добычи и пути транспортировки углеводородов. Свою роль играют и ожидания снижения спроса на фоне провоцируемого властями торможения американской экономики. Байден заявил, что нефтяные компании все равно продолжают получать сверхприбыли. "Компаниям следует больше инвестировать, чтобы облегчить жизнь потребителям", - написал он. В преддверии выборов Байдена много критикуют за высокую инфляцию, которая держалась на рекордных за четыре десятка лет значениях, но теперь снижается благодаря повышению ставок Федеральной резервной системой.
https://ria.ru/20231110/neft-1908533726.html
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цены на нефть, ближний восток, джо байден, сша
Цены на нефть, Ближний Восток, Джо Байден, США
Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на войну на Ближнем Востоке
Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке, и призвал нефтяные компании активнее инвестировать в наращивание добычи.
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"Даже в момент глобального конфликта цены на бензин снизились на 1,6 доллара по сравнению с пиковыми значениями", - написал он в социальной сети Х.
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Снижение мировых цен на нефть, обеспечивающее более дешевый бензин, эксперты объясняют тем, что конфликт в секторе Газа не затрагивает районы добычи и пути транспортировки углеводородов. Свою роль играют и ожидания снижения спроса на фоне провоцируемого властями торможения американской экономики.
Байден заявил, что нефтяные компании все равно продолжают получать сверхприбыли. "Компаниям следует больше инвестировать, чтобы облегчить жизнь потребителям", - написал он.
В преддверии выборов Байдена много критикуют за высокую инфляцию, которая держалась на рекордных за четыре десятка лет значениях, но теперь снижается благодаря повышению ставок Федеральной резервной системой.
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