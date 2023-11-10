https://ria.ru/20231110/tseny-1908772507.html

Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на войну на Ближнем Востоке

Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.11.2023

Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на войну на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке, и призвал нефтяные компании... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:04

2023-11-10T20:04

2023-11-10T20:11

цены на нефть

ближний восток

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке, и призвал нефтяные компании активнее инвестировать в наращивание добычи. "Даже в момент глобального конфликта цены на бензин снизились на 1,6 доллара по сравнению с пиковыми значениями", - написал он в социальной сети Х. Снижение мировых цен на нефть, обеспечивающее более дешевый бензин, эксперты объясняют тем, что конфликт в секторе Газа не затрагивает районы добычи и пути транспортировки углеводородов. Свою роль играют и ожидания снижения спроса на фоне провоцируемого властями торможения американской экономики. Байден заявил, что нефтяные компании все равно продолжают получать сверхприбыли. "Компаниям следует больше инвестировать, чтобы облегчить жизнь потребителям", - написал он. В преддверии выборов Байдена много критикуют за высокую инфляцию, которая держалась на рекордных за четыре десятка лет значениях, но теперь снижается благодаря повышению ставок Федеральной резервной системой.

https://ria.ru/20231110/neft-1908533726.html

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ближний восток

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цены на нефть, ближний восток, джо байден, сша