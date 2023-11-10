В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Черкасской и Киевской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, она звучит до сих пор.
Согласно данным карты, тревога в Кировоградской области Украины была объявлена в 22.01 мск, в 22.31 мск тревога зазвучала в Черкасской области. В Киевской области ее объявили в 23.07 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.