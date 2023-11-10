https://ria.ru/20231110/trevoga-1908790432.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2023

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T23:32

2023-11-10T23:32

2023-11-10T23:32

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, она звучит до сих пор. Согласно данным карты, тревога в Кировоградской области Украины была объявлена в 22.01 мск, в 22.31 мск тревога зазвучала в Черкасской области. В Киевской области ее объявили в 23.07 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины