Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023
Россия впервые за 29 лет покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке
Транспортный самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, среди них впервые с 1994 года будет представлен тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э), сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.
Dubai Airshow-2023 пройдет с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" войдет продукция ОАК, "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и других холдингов - всего порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.
"В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", - приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова.
Как уточнили в "Ростехе", самолетов класса Ил-76МД-90А(Э) Россия не представляла за рубежом с 1994 года.
Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны.
Кроме того, на авиашоу впервые за рубежом представят модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М с новейшей системой пожаротушения СП-32 и водяной пушкой и укороченный автомата Калашникова АК-19 в калибре 5,56 миллиметров.
В летной программе примет участие боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Также зрители смогут ознакомиться с первым офшорным российским вертолетом - 24-местным Ми-171А3 и санитарной версией легкого вертолета "Ансат" с медицинским модулем.