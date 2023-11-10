https://ria.ru/20231110/transportnik-1908630704.html

Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023

Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023 - РИА Новости, 10.11.2023

Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023

"Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, среди них впервые... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:52

2023-11-10T12:52

2023-11-10T12:52

безопасность

россия

владимир артяков

ростех

рособоронэкспорт

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-76мд-90а

ак-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855414060_94:0:3635:1992_1920x0_80_0_0_b061f3a216ab053edfdce6e642e8d539.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, среди них впервые с 1994 года будет представлен тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э), сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации. Dubai Airshow-2023 пройдет с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" войдет продукция ОАК, "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и других холдингов - всего порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. "В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", - приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова. Как уточнили в "Ростехе", самолетов класса Ил-76МД-90А(Э) Россия не представляла за рубежом с 1994 года. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны. Кроме того, на авиашоу впервые за рубежом представят модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М с новейшей системой пожаротушения СП-32 и водяной пушкой и укороченный автомата Калашникова АК-19 в калибре 5,56 миллиметров. В летной программе примет участие боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Также зрители смогут ознакомиться с первым офшорным российским вертолетом - 24-местным Ми-171А3 и санитарной версией легкого вертолета "Ансат" с медицинским модулем.

https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906645162.html

https://ria.ru/20230922/samolet-1898070049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир артяков, ростех, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, ак-19, ка-52 "аллигатор"