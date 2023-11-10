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Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023 - РИА Новости, 10.11.2023
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12:52 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/transportnik-1908630704.html
Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023
Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023 - РИА Новости, 10.11.2023
Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023
"Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, среди них впервые... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:52
2023-11-10T12:52
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
рособоронэкспорт
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
ак-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, среди них впервые с 1994 года будет представлен тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э), сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации. Dubai Airshow-2023 пройдет с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" войдет продукция ОАК, "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и других холдингов - всего порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. "В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", - приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова. Как уточнили в "Ростехе", самолетов класса Ил-76МД-90А(Э) Россия не представляла за рубежом с 1994 года. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны. Кроме того, на авиашоу впервые за рубежом представят модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М с новейшей системой пожаротушения СП-32 и водяной пушкой и укороченный автомата Калашникова АК-19 в калибре 5,56 миллиметров. В летной программе примет участие боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Также зрители смогут ознакомиться с первым офшорным российским вертолетом - 24-местным Ми-171А3 и санитарной версией легкого вертолета "Ансат" с медицинским модулем.
https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906645162.html
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безопасность, россия, владимир артяков, ростех, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, ак-19, ка-52 "аллигатор"
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А, АК-19, Ка-52 "Аллигатор"
Россия покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке Airshow-2023

Россия впервые за 29 лет покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А
Транспортный самолет Ил-76МД-90А - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Транспортный самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Ростех" представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow-2023, среди них впервые с 1994 года будет представлен тяжелый транспортный самолет - Ил-76МД-90А(Э), сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.
Dubai Airshow-2023 пройдет с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" войдет продукция ОАК, "Вертолетов России", "Росэлектроники", концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", КРЭТ и других холдингов - всего порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.
"В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", - приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова.
Как уточнили в "Ростехе", самолетов класса Ил-76МД-90А(Э) Россия не представляла за рубежом с 1994 года.
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
1 ноября, 12:33
Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны.
Кроме того, на авиашоу впервые за рубежом представят модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М с новейшей системой пожаротушения СП-32 и водяной пушкой и укороченный автомата Калашникова АК-19 в калибре 5,56 миллиметров.
В летной программе примет участие боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Также зрители смогут ознакомиться с первым офшорным российским вертолетом - 24-местным Ми-171А3 и санитарной версией легкого вертолета "Ансат" с медицинским модулем.
American Airlines - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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22 сентября, 16:43
 
БезопасностьРоссияВладимир АртяковРостехРособоронэкспортОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-76МД-90ААК-19Ка-52 "Аллигатор"
 
 
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