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"Он ответит": Зеленского предупредили о скорой катастрофе

"Он ответит": Зеленского предупредили о скорой катастрофе - РИА Новости, 10.11.2023

"Он ответит": Зеленского предупредили о скорой катастрофе

Западная техника, отправленная Украине, оказывается в руках криминальных группировок, пишет сербская газета "Политика". РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:27

2023-11-10T15:27

2023-11-10T16:20

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владимир зеленский

владимир путин

марджори тейлор грин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Западная техника, отправленная Украине, оказывается в руках криминальных группировок, пишет сербская газета "Политика"."После начала специальной военной операции на Украине западные страны принялись накачивать эту страну вооружениями, тратя десятки миллиардов долларов. Но все чаще говорят о том, что большое количество этого оружия попадает на черный рынок и в руки преступных группировок по всему миру", — говорится в публикации.Кроме того, никто не контролирует перемещение и применение оружия на Украине, ведь ВСУ сами решают, как распределить поставленное им через Польшу американское оружие, отмечается в материале."Не исключено, что уже совсем скоро Владимиру Зеленскому и его сподручным придется "платить по счетам", — подытожили в статье.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно.В свою очередь, конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призывала проверить происхождение американского вооружения, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля. Она также высказала предположение, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231110/krakh-1908627832.html

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