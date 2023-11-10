https://ria.ru/20231110/tchibo-1908667430.html
Производитель кофе Tchibo сменил название в России на Tibio
Производитель кофе Tchibo сменил название в России на Tibio - РИА Новости, 10.11.2023
Производитель кофе Tchibo сменил название в России на Tibio
Бывшая российская дочерняя компания немецкой Tchibo GmbH после передачи бизнеса российским владельцам сменила название основного бренда - кофе Tchibo теперь... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:21
2023-11-10T14:21
2023-11-10T14:21
экономика
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снг
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшая российская дочерняя компания немецкой Tchibo GmbH после передачи бизнеса российским владельцам сменила название основного бренда - кофе Tchibo теперь будет называться Tibio, следует из базы данных Роспатента. Новый товарный знак был зарегистрирован 13 сентября, правообладатель - ООО "Чибо СНГ". Немецкая компания Tchibo GmbH, крупный производитель кофе, летом прошлого года вышла из бизнеса в РФ и передала его местному менеджменту, российская ООО "Чибо СНГ" в начале июля сменила владельца с Tchibo GmbH на ООО "МВК" под руководством Михаила Ковалевского.
https://ria.ru/20231003/alpro-1900108467.html
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экономика, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), снг, россия
Экономика, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), СНГ, Россия
Производитель кофе Tchibo сменил название в России на Tibio
Роспатент: производитель кофе Tchibo сменил название в России на Tibio