https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html

Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ

Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ

Украинская армия так и не научилась правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискует полностью лишиться их, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:47

2023-11-10T09:47

2023-11-10T15:29

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинская армия так и не научилась правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискует полностью лишиться их, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов", — говорится в материале.Экс отметил, что Украина должна получить еще по меньшей мере 195 легких танков Leopard 1A5, произведенных в 1980 году. Но даже такое большое количество техники быстро уничтожат, поскольку ВСУ неправильно ее применяют, добавил обозреватель.Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции.

https://ria.ru/20231109/raskol-1908373453.html

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в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины, forbes