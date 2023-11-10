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Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
Украинская армия так и не научилась правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискует полностью лишиться их, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:47
2023-11-10T09:47
2023-11-10T15:29
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинская армия так и не научилась правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискует полностью лишиться их, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов", — говорится в материале.Экс отметил, что Украина должна получить еще по меньшей мере 195 легких танков Leopard 1A5, произведенных в 1980 году. Но даже такое большое количество техники быстро уничтожат, поскольку ВСУ неправильно ее применяют, добавил обозреватель.Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции.
https://ria.ru/20231109/raskol-1908373453.html
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В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
Forbes: ВСУ не смогут правильно использовать танки Leopard и потеряют их