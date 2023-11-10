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Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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09:47 10.11.2023 (обновлено: 15:29 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
Украинская армия так и не научилась правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискует полностью лишиться их, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:47
2023-11-10T15:29
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинская армия так и не научилась правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискует полностью лишиться их, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов", — говорится в материале.Экс отметил, что Украина должна получить еще по меньшей мере 195 легких танков Leopard 1A5, произведенных в 1980 году. Но даже такое большое количество техники быстро уничтожат, поскольку ВСУ неправильно ее применяют, добавил обозреватель.Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции.
https://ria.ru/20231109/raskol-1908373453.html
https://ria.ru/20231110/rukovodstvo-1908559424.html
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в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины, forbes
В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ

Forbes: ВСУ не смогут правильно использовать танки Leopard и потеряют их

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинская армия так и не научилась правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому рискует полностью лишиться их, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов", — говорится в материале.
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Экс отметил, что Украина должна получить еще по меньшей мере 195 легких танков Leopard 1A5, произведенных в 1980 году. Но даже такое большое количество техники быстро уничтожат, поскольку ВСУ неправильно ее применяют, добавил обозреватель.
Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции.
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