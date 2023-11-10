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У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория" - РИА Новости, 10.11.2023
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04:35 10.11.2023 (обновлено: 11:38 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/tanker-1908546381.html
У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория"
У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория" - РИА Новости, 10.11.2023
У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория"
Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина, повреждений у судна нет, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T04:35
2023-11-10T11:38
происшествия
сахалин
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина, повреждений у судна нет, сообщили в областном главке МЧС.Информация о ЧП поступила спасателям в 09:35 по местному времени. Капитан сообщил об отсутствии повреждений.&quot;Подан сигнал бедствия. На борту находится десять членов экипажа, &lt;...&gt; порт приписки судна — Владивосток&quot;, — говорится в сообщении.Помощь медиков членам экипажа не требуется, на борту есть запас воды и продуктов питания. Танкер загружен 700 тоннами топлива. К выходу на место происшествия готовится спасательный буксир "Отто Шмидт".В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В надзорном ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов нет.
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сахалин
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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория"

Российский танкер "Виктория" с 10 членами экипажа сел на мель у берегов Сахалина

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramТанкер "Виктория", севший на мель, у берегов Сахалина. 10 ноября 2023
Танкер Виктория, севший на мель, у берегов Сахалина. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Танкер "Виктория", севший на мель, у берегов Сахалина. 10 ноября 2023
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина, повреждений у судна нет, сообщили в областном главке МЧС.
Информация о ЧП поступила спасателям в 09:35 по местному времени. Капитан сообщил об отсутствии повреждений.
«

"Подан сигнал бедствия. На борту находится десять членов экипажа, <...> порт приписки судна — Владивосток", — говорится в сообщении.

Помощь медиков членам экипажа не требуется, на борту есть запас воды и продуктов питания. Танкер загружен 700 тоннами топлива.
К выходу на место происшествия готовится спасательный буксир "Отто Шмидт".

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В надзорном ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов нет.
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ПроисшествияСахалинРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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