https://ria.ru/20231110/tanker-1908546381.html

У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория"

У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория" - РИА Новости, 10.11.2023

У берегов Сахалина сел на мель танкер "Виктория"

Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина, повреждений у судна нет, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T04:35

2023-11-10T04:35

2023-11-10T11:38

происшествия

сахалин

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Танкер "Виктория" сел на мель у берегов Сахалина, повреждений у судна нет, сообщили в областном главке МЧС.Информация о ЧП поступила спасателям в 09:35 по местному времени. Капитан сообщил об отсутствии повреждений."Подан сигнал бедствия. На борту находится десять членов экипажа, <...> порт приписки судна — Владивосток", — говорится в сообщении.Помощь медиков членам экипажа не требуется, на борту есть запас воды и продуктов питания. Танкер загружен 700 тоннами топлива. К выходу на место происшествия готовится спасательный буксир "Отто Шмидт".В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В надзорном ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов нет.

https://ria.ru/20231020/parom-1904151288.html

сахалин

россия

сахалинская область

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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)