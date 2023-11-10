Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО
Военная разведка Эстонии: ВС России завладели инициативой в зоне спецоперации
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации завладели инициативой в зоне СВО, они продолжают атаковать с повышенной интенсивностью, сообщил в пятницу разведывательный центр Сил обороны Эстонии.
"В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза за сутки, ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР. Это говорит о том, что цели России не изменились - захват обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", - говорится в сообщении.
Эстонские разведчики не исключают, что ВС РФ возьмут под контроль Авдеевку. "Продолжаются бои около Авдеевки, вероятно, этот участок фронта останется точкой приложения основных сил ВС РФ. Завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около 10 километров. Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты. Исключать падения Авдеевки нельзя. Это может произойти, если ВС РФ продолжат перебрасывать на этот участок фронта значительные силы", - отметили в разведцентре.