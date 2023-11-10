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Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2023
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18:58 10.11.2023 (обновлено: 19:01 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/svo-1908761126.html
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2023
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО
Вооруженные силы Российской Федерации завладели инициативой в зоне СВО, они продолжают атаковать с повышенной интенсивностью, сообщил в пятницу разведывательный РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:58
2023-11-10T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации завладели инициативой в зоне СВО, они продолжают атаковать с повышенной интенсивностью, сообщил в пятницу разведывательный центр Сил обороны Эстонии. По данным разведки, на этой неделе Вооруженные силы РФ продолжили атаковать с повышенной интенсивностью. Основные бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР. "В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза за сутки, ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР. Это говорит о том, что цели России не изменились - захват обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", - говорится в сообщении. Эстонские разведчики не исключают, что ВС РФ возьмут под контроль Авдеевку. "Продолжаются бои около Авдеевки, вероятно, этот участок фронта останется точкой приложения основных сил ВС РФ. Завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около 10 километров. Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты. Исключать падения Авдеевки нельзя. Это может произойти, если ВС РФ продолжат перебрасывать на этот участок фронта значительные силы", - отметили в разведцентре.
https://ria.ru/20231109/obstanovka-1908241805.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, эстония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ, Эстония
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО

Военная разведка Эстонии: ВС России завладели инициативой в зоне спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации завладели инициативой в зоне СВО, они продолжают атаковать с повышенной интенсивностью, сообщил в пятницу разведывательный центр Сил обороны Эстонии.
По данным разведки, на этой неделе Вооруженные силы РФ продолжили атаковать с повышенной интенсивностью. Основные бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР.
"В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза за сутки, ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР. Это говорит о том, что цели России не изменились - захват обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", - говорится в сообщении.
Эстонские разведчики не исключают, что ВС РФ возьмут под контроль Авдеевку. "Продолжаются бои около Авдеевки, вероятно, этот участок фронта останется точкой приложения основных сил ВС РФ. Завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около 10 километров. Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты. Исключать падения Авдеевки нельзя. Это может произойти, если ВС РФ продолжат перебрасывать на этот участок фронта значительные силы", - отметили в разведцентре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФЭстония
 
 
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