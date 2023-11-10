https://ria.ru/20231110/stroyka-1908591451.html

Бочкарев: первый этап стройки инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка" завершен

Бочкарев: первый этап стройки инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка" завершен - РИА Новости, 10.11.2023

Бочкарев: первый этап стройки инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка" завершен

На территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве завершили первый этап строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры, РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:55

2023-11-10T10:55

2023-11-10T10:55

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве завершили первый этап строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В АДЦ "Коммунарка" создается современная инженерная инфраструктура, необходимая для сбалансированного развития территории. В частности, проведены магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построены три головных объекта, сооружение четвертого – водоснабжения – завершается. Установленное оборудование испытано и готово к подключению жилой и административно-деловой застройки района", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра добавил, что перспективное обеспечение необходимыми коммуникациями объектов недвижимости различного назначения, планируемых здесь к строительству, придает дополнительный стимул освоению территории АДЦ со стороны инвесторов. В сообщении уточняется, что в рамках подготовки территории АДЦ к обеспечению новой инфраструктурой были демонтированы существующие неиспользуемые газопроводы, воздушно-кабельные линии и сети связи, а затем созданы коммуникационный коллектор, сети хозяйственно-бытовой и телефонной канализации и другие объекты. Все новые сооружения снабжены современными приборами управления, учета и контроля, на части объектов внедрены инновационные автоматизированные системы эксплуатации. Кроме того, добавляется в сообщении, на территории АДЦ "Коммунарка" построено около 18 километров дорожной сети, включая путепроводы, связывающие его с Калужским шоссе, и мост через реку Сосенку. Создание дорожных и коммунальных объектов на территории АДЦ продолжается. В сообщении напоминается, что на территории 469 гектар АДЦ "Коммунарка" планируется возвести около 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, создать 164 тысячи новых рабочих мест, а также социальные, образовательные и культурные объекты.

https://ria.ru/20231109/moskva-1908350201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы