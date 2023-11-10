https://ria.ru/20231110/stroyka-1908591451.html
Бочкарев: первый этап стройки инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка" завершен
Бочкарев: первый этап стройки инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка" завершен - РИА Новости, 10.11.2023
Бочкарев: первый этап стройки инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка" завершен
На территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве завершили первый этап строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры, РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:55
2023-11-10T10:55
2023-11-10T10:55
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве завершили первый этап строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В АДЦ "Коммунарка" создается современная инженерная инфраструктура, необходимая для сбалансированного развития территории. В частности, проведены магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построены три головных объекта, сооружение четвертого – водоснабжения – завершается. Установленное оборудование испытано и готово к подключению жилой и административно-деловой застройки района", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра добавил, что перспективное обеспечение необходимыми коммуникациями объектов недвижимости различного назначения, планируемых здесь к строительству, придает дополнительный стимул освоению территории АДЦ со стороны инвесторов. В сообщении уточняется, что в рамках подготовки территории АДЦ к обеспечению новой инфраструктурой были демонтированы существующие неиспользуемые газопроводы, воздушно-кабельные линии и сети связи, а затем созданы коммуникационный коллектор, сети хозяйственно-бытовой и телефонной канализации и другие объекты. Все новые сооружения снабжены современными приборами управления, учета и контроля, на части объектов внедрены инновационные автоматизированные системы эксплуатации. Кроме того, добавляется в сообщении, на территории АДЦ "Коммунарка" построено около 18 километров дорожной сети, включая путепроводы, связывающие его с Калужским шоссе, и мост через реку Сосенку. Создание дорожных и коммунальных объектов на территории АДЦ продолжается. В сообщении напоминается, что на территории 469 гектар АДЦ "Коммунарка" планируется возвести около 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, создать 164 тысячи новых рабочих мест, а также социальные, образовательные и культурные объекты.
https://ria.ru/20231109/moskva-1908350201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в новой Москве завершили первый этап строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В АДЦ "Коммунарка" создается современная инженерная инфраструктура, необходимая для сбалансированного развития территории. В частности, проведены магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построены три головных объекта, сооружение четвертого – водоснабжения – завершается. Установленное оборудование испытано и готово к подключению жилой и административно-деловой застройки района", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: в Нагатинском затоне в Москве благоустроили набережную
Заммэра добавил, что перспективное обеспечение необходимыми коммуникациями объектов недвижимости различного назначения, планируемых здесь к строительству, придает дополнительный стимул освоению территории АДЦ со стороны инвесторов.
В сообщении уточняется, что в рамках подготовки территории АДЦ к обеспечению новой инфраструктурой были демонтированы существующие неиспользуемые газопроводы, воздушно-кабельные линии и сети связи, а затем созданы коммуникационный коллектор, сети хозяйственно-бытовой и телефонной канализации и другие объекты. Все новые сооружения снабжены современными приборами управления, учета и контроля, на части объектов внедрены инновационные автоматизированные системы эксплуатации.
Кроме того, добавляется в сообщении, на территории АДЦ "Коммунарка" построено около 18 километров дорожной сети, включая путепроводы, связывающие его с Калужским шоссе
, и мост через реку Сосенку. Создание дорожных и коммунальных объектов на территории АДЦ продолжается.
В сообщении напоминается, что на территории 469 гектар АДЦ "Коммунарка" планируется возвести около 7,2 миллиона квадратных метров недвижимости, создать 164 тысячи новых рабочих мест, а также социальные, образовательные и культурные объекты.