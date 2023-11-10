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В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта

В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта - РИА Новости, 10.11.2023

В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:07

2023-11-10T18:07

2023-11-10T18:07

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госдума рф

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. "Сейчас очевидно, что конфликт Израиля и Палестины превратился в конфликт США, Израиля и Палестины. Израиль бы не смог действовать так жестко и жестоко, если бы не авианосцы и подлодки США, находящиеся в регионе, показывающие, что Вашингтон сразу же вступит в конфронтацию с любой страной, которая рискнет поддержать Палестину", - сообщил парламентарий. В итоге может сложиться серьезный раскол между арабскими странами и Вашингтоном, отметил он. "Отмечу, что военным базам США в этих странах может грозить опасность, их могут подвергнуть нападению или даже уничтожить", - рассказал Шхагошев.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, израиль, палестина, адальби шхагошев, госдума рф, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году