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В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта - РИА Новости, 10.11.2023
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18:07 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ssha-1908747433.html
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта - РИА Новости, 10.11.2023
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:07
2023-11-10T18:07
в мире
сша
израиль
палестина
адальби шхагошев
госдума рф
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. "Сейчас очевидно, что конфликт Израиля и Палестины превратился в конфликт США, Израиля и Палестины. Израиль бы не смог действовать так жестко и жестоко, если бы не авианосцы и подлодки США, находящиеся в регионе, показывающие, что Вашингтон сразу же вступит в конфронтацию с любой страной, которая рискнет поддержать Палестину", - сообщил парламентарий. В итоге может сложиться серьезный раскол между арабскими странами и Вашингтоном, отметил он. "Отмечу, что военным базам США в этих странах может грозить опасность, их могут подвергнуть нападению или даже уничтожить", - рассказал Шхагошев.
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в мире, сша, израиль, палестина, адальби шхагошев, госдума рф, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Палестина, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта

Шхагошев назвал США полноправным участником конфликта Израиля с Палестиной

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины.
"Сейчас очевидно, что конфликт Израиля и Палестины превратился в конфликт США, Израиля и Палестины. Израиль бы не смог действовать так жестко и жестоко, если бы не авианосцы и подлодки США, находящиеся в регионе, показывающие, что Вашингтон сразу же вступит в конфронтацию с любой страной, которая рискнет поддержать Палестину", - сообщил парламентарий.
В итоге может сложиться серьезный раскол между арабскими странами и Вашингтоном, отметил он.
"Отмечу, что военным базам США в этих странах может грозить опасность, их могут подвергнуть нападению или даже уничтожить", - рассказал Шхагошев.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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08:00
 
В миреСШАИзраильПалестинаАдальби ШхагошевГосдума РФРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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