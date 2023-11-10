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В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта - РИА Новости, 10.11.2023
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:07
2023-11-10T18:07
2023-11-10T18:07
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адальби шхагошев
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. "Сейчас очевидно, что конфликт Израиля и Палестины превратился в конфликт США, Израиля и Палестины. Израиль бы не смог действовать так жестко и жестоко, если бы не авианосцы и подлодки США, находящиеся в регионе, показывающие, что Вашингтон сразу же вступит в конфронтацию с любой страной, которая рискнет поддержать Палестину", - сообщил парламентарий. В итоге может сложиться серьезный раскол между арабскими странами и Вашингтоном, отметил он. "Отмечу, что военным базам США в этих странах может грозить опасность, их могут подвергнуть нападению или даже уничтожить", - рассказал Шхагошев.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, палестина, адальби шхагошев, госдума рф, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Палестина, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
Шхагошев назвал США полноправным участником конфликта Израиля с Палестиной