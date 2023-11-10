https://ria.ru/20231110/ssha-1908628131.html

Белый дом предупредили о гневе на США в арабском мире

Белый дом предупредили о гневе на США в арабском мире - РИА Новости, 10.11.2023

Белый дом предупредили о гневе на США в арабском мире

Американские дипломаты предупредили Белый дом, что США теряют доверие арабского мира на фоне активной поддержки операции Израиля в секторе Газа, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:43

2023-11-10T12:43

2023-11-10T12:48

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израиль

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хамас

оон

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американские дипломаты предупредили Белый дом, что США теряют доверие арабского мира на фоне активной поддержки операции Израиля в секторе Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на телеграмму посольства США в Омане в адрес Совета национальной безопасности США, ЦРУ и ФБР. "Администрация (президента США Джо) Байдена получила жесткое предупреждение от американских дипломатов в арабском мире о том, что активная поддержка израильской разрушительной и смертоносной военной кампании в секторе Газа приводит к "потере (доверия) арабской общественности на поколение вперед", - указывает телеканал. Активную поддержку Израиля со стороны США в арабском мире рассматривают как "материальную и моральную вину за то, что они считают возможными военными преступлениями". В другой телеграмме - из посольства США в Каире - на которую ссылается CNN, приводится комментарий государственной египетской газеты, где говорилось, что "жестокость президента США и его пренебрежение палестинцами превосходит всех предыдущих президентов". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/palestina-1908557860.html

https://ria.ru/20231104/uchastniki-1907500871.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, хамас, оон, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году