https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908765392.html

Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей

Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей - РИА Новости, 10.11.2023

Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей

Власти Краснодарского края с начала спецоперации направили пять миллиардов рублей на поддержку бойцов и их семей, сообщил заместитель губернатора Игорь Галась... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:24

2023-11-10T19:24

2023-11-10T19:24

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края с начала спецоперации направили пять миллиардов рублей на поддержку бойцов и их семей, сообщил заместитель губернатора Игорь Галась на совещании, посвященному участию мобилизованных и добровольцев в СВО. "С первых дней спецоперации Краснодарский край по поручению губернатора Вениамина Кондратьева активно содействует Вооруженным силам России. Особое внимание уделяем поддержке военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и их семей. На эти цели из краевого бюджета за два года направили почти 5 миллиардов рублей, в том числе призванным по частичной мобилизации предоставлено единовременных выплат на сумму почти 1,3 миллиарда рублей. В регионе реализуется весь спектр мер социальной поддержки семьям участников спецоперации, решаются их бытовые и иные вопросы", – передает пресс-служба краевой администрации слова Галася. По его словам, на единовременную выплату детям мобилизованных, контрактников и добровольцев уже направлено более 350 миллионов рублей. Также почти 90 миллионов рублей предусмотрено на санаторно-курортное лечение военнослужащих. Кроме того, дополнительно реализуются меры поддержки в области имущественных отношений, а также оказывается бесплатная юридическая помощь. С 1 сентября 2023 года на территории Краснодарского края предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей для заключивших контракт с министерством обороны РФ. В регионе также на постоянной основе продолжают помогать воинским частям материально-техническим обеспечением.

https://ria.ru/20231109/natsproekt-1908533507.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия