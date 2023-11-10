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Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей - РИА Новости, 10.11.2023
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Краснодарский край
 
19:24 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908765392.html
Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей
Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей - РИА Новости, 10.11.2023
Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей
Власти Краснодарского края с начала спецоперации направили пять миллиардов рублей на поддержку бойцов и их семей, сообщил заместитель губернатора Игорь Галась... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:24
2023-11-10T19:24
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края с начала спецоперации направили пять миллиардов рублей на поддержку бойцов и их семей, сообщил заместитель губернатора Игорь Галась на совещании, посвященному участию мобилизованных и добровольцев в СВО. "С первых дней спецоперации Краснодарский край по поручению губернатора Вениамина Кондратьева активно содействует Вооруженным силам России. Особое внимание уделяем поддержке военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и их семей. На эти цели из краевого бюджета за два года направили почти 5 миллиардов рублей, в том числе призванным по частичной мобилизации предоставлено единовременных выплат на сумму почти 1,3 миллиарда рублей. В регионе реализуется весь спектр мер социальной поддержки семьям участников спецоперации, решаются их бытовые и иные вопросы", – передает пресс-служба краевой администрации слова Галася. По его словам, на единовременную выплату детям мобилизованных, контрактников и добровольцев уже направлено более 350 миллионов рублей. Также почти 90 миллионов рублей предусмотрено на санаторно-курортное лечение военнослужащих. Кроме того, дополнительно реализуются меры поддержки в области имущественных отношений, а также оказывается бесплатная юридическая помощь. С 1 сентября 2023 года на территории Краснодарского края предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей для заключивших контракт с министерством обороны РФ. В регионе также на постоянной основе продолжают помогать воинским частям материально-техническим обеспечением.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия

Кубань направила 5 млрд руб на поддержку участников спецоперации и их семей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края с начала спецоперации направили пять миллиардов рублей на поддержку бойцов и их семей, сообщил заместитель губернатора Игорь Галась на совещании, посвященному участию мобилизованных и добровольцев в СВО.
"С первых дней спецоперации Краснодарский край по поручению губернатора Вениамина Кондратьева активно содействует Вооруженным силам России. Особое внимание уделяем поддержке военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и их семей. На эти цели из краевого бюджета за два года направили почти 5 миллиардов рублей, в том числе призванным по частичной мобилизации предоставлено единовременных выплат на сумму почти 1,3 миллиарда рублей. В регионе реализуется весь спектр мер социальной поддержки семьям участников спецоперации, решаются их бытовые и иные вопросы", – передает пресс-служба краевой администрации слова Галася.
По его словам, на единовременную выплату детям мобилизованных, контрактников и добровольцев уже направлено более 350 миллионов рублей. Также почти 90 миллионов рублей предусмотрено на санаторно-курортное лечение военнослужащих. Кроме того, дополнительно реализуются меры поддержки в области имущественных отношений, а также оказывается бесплатная юридическая помощь.
С 1 сентября 2023 года на территории Краснодарского края предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей для заключивших контракт с министерством обороны РФ. В регионе также на постоянной основе продолжают помогать воинским частям материально-техническим обеспечением.
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