https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908704139.html

Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ

Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ

Российские средства ПВО за неделю сбили восемь боевых украинских самолетов - четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:17

2023-11-10T16:17

2023-11-10T16:21

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

миг-29

су-27

су-25

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили восемь боевых украинских самолетов - четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, 205 беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотных летательных аппаратов", - отмечает МО РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8791 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тысяч 335 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тысяч 175 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908702506.html

https://ria.ru/20231110/pozitsii-1908702030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, россия, миг-29, су-27, су-25