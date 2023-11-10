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Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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16:17 10.11.2023 (обновлено: 16:21 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908704139.html
Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ
Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ
Российские средства ПВО за неделю сбили восемь боевых украинских самолетов - четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:17
2023-11-10T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
миг-29
су-27
су-25
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили восемь боевых украинских самолетов - четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, 205 беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотных летательных аппаратов", - отмечает МО РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8791 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тысяч 335 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тысяч 175 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908702506.html
https://ria.ru/20231110/pozitsii-1908702030.html
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безопасность, украина, россия, миг-29, су-27, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, МиГ-29, Су-27, Су-25
Российская ПВО за неделю сбила восемь самолетов ВСУ

Минобороны: ПВО за неделю сбила четыре МиГ-29, два Су-27 и два Су-25 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили восемь боевых украинских самолетов - четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, 205 беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25", - говорится в сводке военного ведомства.
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"Кроме того, сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотных летательных аппаратов", - отмечает МО РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, 8791 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тысяч 335 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тысяч 175 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМиГ-29Су-27Су-25
 
 
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