https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908463120.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:20

2023-11-10T18:20

2023-11-10T19:46

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 ноября 2023 года*За минувшие сутки российские части отразили атаки ВСУ на Купянском и Южнодонецком направлениях. Параллельно поражены соединения противника вдоль линии соприкосновения в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Пресечена деятельность двух разведывательных групп. Фронтовая авиация нанесла удары по четырем украинским командно-наблюдательным пунктам. Средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 533 самолета, 254 вертолета, 8791 беспилотник, 441 зенитный ракетный комплекс, 1183 реактивные системы залпового огня, 13 335 танков и других бронемашин, 7040 орудий полевой артиллерии и 15 175 единиц автомобильной техники.* Заявление начальника пресс-центра группировки войск "Днепр" на 18:20 мск не опубликовано

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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