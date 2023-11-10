https://ria.ru/20231110/spetsbort-1908579998.html
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа
Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа, ожидается прибытие третьего самолета, рассказал РИА Новости местный источник,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:15
2023-11-10T10:15
2023-11-10T13:12
каир (город)
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КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа, ожидается прибытие третьего самолета, рассказал РИА Новости местный источник, знакомый с ситуацией."На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ближайшее время в Каир прибудет третье воздушное судно.
https://ria.ru/20231110/turtsiya-1908581520.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, россия
Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Россия
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа
Источник РИА Новости: в Каир прибыли борты для эвакуации россиян из сектора Газа