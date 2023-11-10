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Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
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10:15 10.11.2023 (обновлено: 13:12 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/spetsbort-1908579998.html
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа
Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа, ожидается прибытие третьего самолета, рассказал РИА Новости местный источник,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:15
2023-11-10T13:12
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
россия
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КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа, ожидается прибытие третьего самолета, рассказал РИА Новости местный источник, знакомый с ситуацией."На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ближайшее время в Каир прибудет третье воздушное судно.
https://ria.ru/20231110/turtsiya-1908581520.html
каир (город)
сектор газа
россия
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каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, россия
Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Россия
Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа

Источник РИА Новости: в Каир прибыли борты для эвакуации россиян из сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах"
Палестинские беженцы на КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах". Архивное фото
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КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа, ожидается прибытие третьего самолета, рассказал РИА Новости местный источник, знакомый с ситуацией.
"На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ближайшее время в Каир прибудет третье воздушное судно.
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Турция предложила США увеличить пропуск грузовиков с помощью в Газу
10:20
 
Каир (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор ГазаРоссия
 
 
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