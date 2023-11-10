https://ria.ru/20231110/spetsbort-1908579998.html

Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа

Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 10.11.2023

Источник: в Каир прибыли два борта для эвакуации россиян из сектора Газа

Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа, ожидается прибытие третьего самолета, рассказал РИА Новости местный источник,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:15

2023-11-10T10:15

2023-11-10T13:12

каир (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b11481579d96de1dfdc17df1364b002.jpg

КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа, ожидается прибытие третьего самолета, рассказал РИА Новости местный источник, знакомый с ситуацией."На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в ближайшее время в Каир прибудет третье воздушное судно.

https://ria.ru/20231110/turtsiya-1908581520.html

каир (город)

сектор газа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, россия