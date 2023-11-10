https://ria.ru/20231110/spa-1908609428.html

В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа

В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа - РИА Новости, 10.11.2023

В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа

Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:04

2023-11-10T12:04

2023-11-10T16:58

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и продолжит функционировать исключительно как отель, сообщает экономическое приложение к газете Ilta-Sanomat. "Для подачи заявления о банкротстве было несколько причин, одной из которых была эпидемия коронавируса. Другими причинами были затраты, вызванные более дорогой электроэнергией, войной на Украине и, как следствие, запретом въезда российских туристов в Финляндию", — приводится в сообщении цитата генерального директора предприятия Калле Кескимяки. Заявление о банкротстве было подано в районный суд Северной Карелии, долги составляют около 1,3 миллиона евро. Банкротство распространяется исключительно на спа. "Это разные компании, остальная часть туристического центра продолжит работу в прежнем режиме", — отметил Кескимяки. Это означает, что отель, коттеджи, ресторан, танцплощадка, магазин и зоопарк продолжат работать в обычном режиме, уточняет издание. Туристический центр Паяринхови был основан в 1981 году и все время принадлежит одной семье — Кескимяки. Спа-центр открылся в 2010 году. Как указано на сайте отеля, он находится в 120 километрах от КПП "Светогорск" и в 55 километрах от КПП "Вяртсиля", на российской границе.

https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия, новости - туризм