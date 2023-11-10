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В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа - РИА Новости, 10.11.2023
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Туризм
 
12:04 10.11.2023 (обновлено: 16:58 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/spa-1908609428.html
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа - РИА Новости, 10.11.2023
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа
Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:04
2023-11-10T16:58
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и продолжит функционировать исключительно как отель, сообщает экономическое приложение к газете Ilta-Sanomat. "Для подачи заявления о банкротстве было несколько причин, одной из которых была эпидемия коронавируса. Другими причинами были затраты, вызванные более дорогой электроэнергией, войной на Украине и, как следствие, запретом въезда российских туристов в Финляндию", — приводится в сообщении цитата генерального директора предприятия Калле Кескимяки. Заявление о банкротстве было подано в районный суд Северной Карелии, долги составляют около 1,3 миллиона евро. Банкротство распространяется исключительно на спа. "Это разные компании, остальная часть туристического центра продолжит работу в прежнем режиме", — отметил Кескимяки. Это означает, что отель, коттеджи, ресторан, танцплощадка, магазин и зоопарк продолжат работать в обычном режиме, уточняет издание. Туристический центр Паяринхови был основан в 1981 году и все время принадлежит одной семье — Кескимяки. Спа-центр открылся в 2010 году. Как указано на сайте отеля, он находится в 120 километрах от КПП "Светогорск" и в 55 километрах от КПП "Вяртсиля", на российской границе.
https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html
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в мире, финляндия, россия, новости - туризм
В мире, Финляндия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа

В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа из-за отсутствия посетителей

© Фото : PajarinhoviЦентр семейного отдыха с аквапарком и спа "Паяринхови" в Финляндии
Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Pajarinhovi
Центр семейного отдыха с аквапарком и спа "Паяринхови" в Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и продолжит функционировать исключительно как отель, сообщает экономическое приложение к газете Ilta-Sanomat.
"Для подачи заявления о банкротстве было несколько причин, одной из которых была эпидемия коронавируса. Другими причинами были затраты, вызванные более дорогой электроэнергией, войной на Украине и, как следствие, запретом въезда российских туристов в Финляндию", — приводится в сообщении цитата генерального директора предприятия Калле Кескимяки.
Заявление о банкротстве было подано в районный суд Северной Карелии, долги составляют около 1,3 миллиона евро. Банкротство распространяется исключительно на спа.
"Это разные компании, остальная часть туристического центра продолжит работу в прежнем режиме", — отметил Кескимяки.
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Это означает, что отель, коттеджи, ресторан, танцплощадка, магазин и зоопарк продолжат работать в обычном режиме, уточняет издание.
Туристический центр Паяринхови был основан в 1981 году и все время принадлежит одной семье — Кескимяки. Спа-центр открылся в 2010 году.
Как указано на сайте отеля, он находится в 120 километрах от КПП "Светогорск" и в 55 километрах от КПП "Вяртсиля", на российской границе.
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