https://ria.ru/20231110/spa-1908609428.html
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа - РИА Новости, 10.11.2023
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа
Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:04
2023-11-10T12:04
2023-11-10T16:58
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости. Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и продолжит функционировать исключительно как отель, сообщает экономическое приложение к газете Ilta-Sanomat. "Для подачи заявления о банкротстве было несколько причин, одной из которых была эпидемия коронавируса. Другими причинами были затраты, вызванные более дорогой электроэнергией, войной на Украине и, как следствие, запретом въезда российских туристов в Финляндию", — приводится в сообщении цитата генерального директора предприятия Калле Кескимяки. Заявление о банкротстве было подано в районный суд Северной Карелии, долги составляют около 1,3 миллиона евро. Банкротство распространяется исключительно на спа. "Это разные компании, остальная часть туристического центра продолжит работу в прежнем режиме", — отметил Кескимяки. Это означает, что отель, коттеджи, ресторан, танцплощадка, магазин и зоопарк продолжат работать в обычном режиме, уточняет издание. Туристический центр Паяринхови был основан в 1981 году и все время принадлежит одной семье — Кескимяки. Спа-центр открылся в 2010 году. Как указано на сайте отеля, он находится в 120 километрах от КПП "Светогорск" и в 55 километрах от КПП "Вяртсиля", на российской границе.
https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия, россия, новости - туризм
В мире, Финляндия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа
В Финляндии у границы с Россией разорился центр спа из-за отсутствия посетителей
ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — РИА Новости.
Центр семейного отдыха с аквапарком и спа Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и продолжит функционировать исключительно как отель, сообщает экономическое приложение к газете Ilta-Sanomat
.
"Для подачи заявления о банкротстве было несколько причин, одной из которых была эпидемия коронавируса. Другими причинами были затраты, вызванные более дорогой электроэнергией, войной на Украине
и, как следствие, запретом въезда российских туристов в Финляндию", — приводится в сообщении цитата генерального директора предприятия Калле Кескимяки.
Заявление о банкротстве было подано в районный суд Северной Карелии
, долги составляют около 1,3 миллиона евро. Банкротство распространяется исключительно на спа.
"Это разные компании, остальная часть туристического центра продолжит работу в прежнем режиме", — отметил Кескимяки.
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Это означает, что отель, коттеджи, ресторан, танцплощадка, магазин и зоопарк продолжат работать в обычном режиме, уточняет издание.
Туристический центр Паяринхови был основан в 1981 году и все время принадлежит одной семье — Кескимяки. Спа-центр открылся в 2010 году.
Как указано на сайте отеля, он находится в 120 километрах от КПП "Светогорск" и в 55 километрах от КПП "Вяртсиля", на российской границе.
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