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Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе - РИА Новости, 10.11.2023
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14:46 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/sorevnovaniya-1908675482.html
Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе
Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе - РИА Новости, 10.11.2023
Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:46
2023-11-10T14:46
кемеровская область
сергей цивилев
кемерово
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КЕМЕРОВО, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба правительства региона. Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций" проходит 10-11 ноября в "Кузбасс-Арене" в Кемерове. Организаторы соревнований — правительство Кузбасса и Новосибирский региональный общественный фонд "Карелин Фонд". "Проведение такого крупного международного соревнования для Кузбасса — большая честь. В истории нашей страны уже был период, когда нам не давали участвовать в международных соревнованиях. Тогда наши спортсмены доказали всему миру, что несмотря на все препятствия, спорт все преодолеет. Мы ими гордимся. Сейчас история повторяется. Наступит время, когда мы опять будем блистать на мировых аренах. Вы — наши будущие чемпионы!" — сказал Сергей Цивилев в своем приветственном слове. Также борцов напутствовал трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин. "Здесь организован замечательный зал с безграничными возможностями. Покажите самую яркую борьбу, чтобы любящие этот вид спорта жители Кузбасса привели своих детей к этим замечательным тренерам. Поздравляю всех, спасибо большое Кузбассу и каждому из тех, кто пришел и разделил с нами этот праздник", — приводятся в сообщении слова Александра Карелина. Всего участие в турнире принимают 148 спортсменов из 12 команд по 12 человек в возрасте 15-16 лет. Сборные федеральных округов России, а также национальные сборные Армении, Белоруссии и Казахстана разыграют главный приз — оригинальный переходящий кубок из оникса и нефрита. СФО будет представлен двумя сборными — Западной и Восточной Сибири. Для участников команды-победительницы подготовлены специальные призы — уникальные наручные часы с символикой соревнований. От Кузбасса в весовой категории 51 кг будет выступать новокузнечанин Артем Килин. В преддверии турнира в регион приехали именитые спортсмены. Так, мастер-классы в ГЦС "Кузбасс" по греко-римской и вольной борьбе провели олимпийские чемпионы, неоднократные победители чемпионатов мира и Европы Роман Власов, Назир Манкиев, Степан Марянян, Абдулрашид Садулаев, Ахмед Гаджимагомедов. В Ленинске-Кузнецком состоялся мастер-класс с участием двукратных олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной, Марии Филатовой, олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призера Олимпийских игр Анастасии Ильянковой. Гости отметили прекрасную базу и высокий профессиональный уровень коллектива школы гимнастики. Греко-римской борьбой в Кузбассе занимаются свыше 2 тысяч человек. В числе лидеров по подготовке спортсменов — Новокузнецк, Кемерово, Юрга.
https://ria.ru/20231104/kuzbass-1907366251.html
https://ria.ru/20231031/kemerovo-1906429304.html
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кемеровская область, сергей цивилев, кемерово
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Кемерово

Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Международные соревнования по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций" проходит 10-11 ноября в "Кузбасс-Арене" в Кемерове. Организаторы соревнований — правительство Кузбасса и Новосибирский региональный общественный фонд "Карелин Фонд".
"Проведение такого крупного международного соревнования для Кузбасса — большая честь. В истории нашей страны уже был период, когда нам не давали участвовать в международных соревнованиях. Тогда наши спортсмены доказали всему миру, что несмотря на все препятствия, спорт все преодолеет. Мы ими гордимся. Сейчас история повторяется. Наступит время, когда мы опять будем блистать на мировых аренах. Вы — наши будущие чемпионы!" — сказал Сергей Цивилев в своем приветственном слове.
Также борцов напутствовал трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин.
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"Здесь организован замечательный зал с безграничными возможностями. Покажите самую яркую борьбу, чтобы любящие этот вид спорта жители Кузбасса привели своих детей к этим замечательным тренерам. Поздравляю всех, спасибо большое Кузбассу и каждому из тех, кто пришел и разделил с нами этот праздник", — приводятся в сообщении слова Александра Карелина.
Всего участие в турнире принимают 148 спортсменов из 12 команд по 12 человек в возрасте 15-16 лет. Сборные федеральных округов России, а также национальные сборные Армении, Белоруссии и Казахстана разыграют главный приз — оригинальный переходящий кубок из оникса и нефрита. СФО будет представлен двумя сборными — Западной и Восточной Сибири. Для участников команды-победительницы подготовлены специальные призы — уникальные наручные часы с символикой соревнований. От Кузбасса в весовой категории 51 кг будет выступать новокузнечанин Артем Килин.
В преддверии турнира в регион приехали именитые спортсмены. Так, мастер-классы в ГЦС "Кузбасс" по греко-римской и вольной борьбе провели олимпийские чемпионы, неоднократные победители чемпионатов мира и Европы Роман Власов, Назир Манкиев, Степан Марянян, Абдулрашид Садулаев, Ахмед Гаджимагомедов.
В Ленинске-Кузнецком состоялся мастер-класс с участием двукратных олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной, Марии Филатовой, олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призера Олимпийских игр Анастасии Ильянковой. Гости отметили прекрасную базу и высокий профессиональный уровень коллектива школы гимнастики.
Греко-римской борьбой в Кузбассе занимаются свыше 2 тысяч человек. В числе лидеров по подготовке спортсменов — Новокузнецк, Кемерово, Юрга.
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Кемеровская областьСергей ЦивилевКемерово
 
 
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